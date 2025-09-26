Потолок пятизвездочного отеля рухнул на гостей в Турции (видео)

Қазақ тіліне аудару

В курортном поселке Гёйнюк (Турция) произошло ЧП: в известном пятизвездочном комплексе Transatlantik Hotel & SPA рухнул потолок. Инцидент случился в ресторане во время завтрака, когда в зале находились отдыхающие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Фото: Telegram-канал Mash

Кто находился в отеле

По данным Telegram-канала Mash, большинство гостей гостиницы — туристы из России. Несмотря на масштаб происшествия, информации о пострадавших пока нет.

Возможные причины обрушения

Предварительная версия указывает на то, что потолок не выдержал из-за высокой влажности в помещении. Точные обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Подобные случаи

Это не первый подобный инцидент в последние недели. Так, 19 сентября в российском Первоуральске потолок квартиры рухнул прямо на кровать хозяев. Причиной стало прорыв трубы отопления в расположенном выше помещении. К счастью, жильцы в тот момент не находились в комнате, и никто не пострадал.

Через несколько часов аналогичная авария произошла в соседнем доме: после повреждения трубы на лестничной площадке горячая вода затопила подъезд.