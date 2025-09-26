В России сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с бензином (видео)

В Смоленской области России произошла масштабная железнодорожная авария с последующим пожаром. С рельсов сошли 18 вагонов, гружённых бензином, что привело к возгоранию топлива. Пострадали сотрудники локомотивной бригады, сообщает Lada.kz.
По данным Московской железной дороги, инцидент случился на железнодорожном переезде. Водитель грузового автомобиля выехал на пути в момент приближения грузового поезда.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось из-за слишком короткой дистанции.
с рельсов сошёл локомотив и 18 цистерн с бензином;
груз воспламенился, что вызвало крупный пожар;
пострадали машинист и его помощник, они госпитализированы с травмами средней тяжести.
Для устранения последствий аварии были задействованы:
три пожарных поезда,
четыре восстановительных состава,
оперативный штаб на базе Московской железной дороги.
Ситуацией также занимаются сотрудники МЧС России.
Железнодорожное движение на аварийном участке полностью приостановлено.
Белорусская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов между Россией и Беларусью через данный перегон.
По просьбе РЖД в регион направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги для помощи в ликвидации ЧП.
Комментарии0 комментарий(ев)