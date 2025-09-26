В России сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с бензином (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Смоленской области России произошла масштабная железнодорожная авария с последующим пожаром. С рельсов сошли 18 вагонов, гружённых бензином, что привело к возгоранию топлива. Пострадали сотрудники локомотивной бригады, сообщает Lada.kz.

Вагоны с бензином загорелись. Кадр из видео: МЧС РФ

Причина аварии – грузовик на путях

По данным Московской железной дороги, инцидент случился на железнодорожном переезде. Водитель грузового автомобиля выехал на пути в момент приближения грузового поезда.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось из-за слишком короткой дистанции.

Последствия столкновения

с рельсов сошёл локомотив и 18 цистерн с бензином;

груз воспламенился, что вызвало крупный пожар;

пострадали машинист и его помощник, они госпитализированы с травмами средней тяжести.

Ликвидация происшествия

Для устранения последствий аварии были задействованы:

три пожарных поезда,

четыре восстановительных состава,

оперативный штаб на базе Московской железной дороги.

Ситуацией также занимаются сотрудники МЧС России.

Ограничение движения и международное сообщение

Железнодорожное движение на аварийном участке полностью приостановлено.

Белорусская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов между Россией и Беларусью через данный перегон.

По просьбе РЖД в регион направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги для помощи в ликвидации ЧП.