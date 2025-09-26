18+
26.09.2025, 14:43

Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Новости Мира

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Spiegel откровенно поделилась своей точкой зрения на распад Советского Союза. В отличие от президента РФ Владимира Путина, который называл это событие «величайшей катастрофой столетия», Меркель заявила, что для нее это было «счастье всей жизни», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-канцлер подчеркнула, что этот разрыв во взглядах стал для нее моментом, когда она осознала: с Путиным они находятся по разные стороны баррикад.

Мемуары 2024 года: неожиданные моменты на переговорах

В 2024 году Меркель выпустила мемуары, в которых рассказала о некоторых курьезных и значимых моментах встреч с российским лидером. Одним из эпизодов стало появление черного лабрадора по кличке Конни на переговорах.

Меркель призналась, что испытывает страх перед собаками из-за укуса, полученного в детстве на ярмарке в Укермарке. Несмотря на страх, она отметила, что появление собаки на встрече было, по ее мнению, не случайным. Путин отрицал это и приносил перед канцлером извинения за инцидент.

Курьезные детали встреч с Путиным

Помимо споров о распаде СССР и появления собаки, Меркель ранее рассказывала о других необычных моментах переговоров. В частности, она упомянула, что Путин однажды опоздал на саммит из-за того, что задержался из-за своего любимого пива.

