Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 16:16

Умер Тигран Кеосаян

Новости Мира

26 сентября 2025 года стало известно о смерти российского кинорежиссера, телеведущего и радиожурналиста Тиграна Кеосаяна. Информацию подтвердила его супруга — главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, написав: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Болезнь и тяжелое состояние

Напомним, что еще в январе 2025 года Симоньян сообщала о резком ухудшении здоровья мужа. Тогда у Кеосаяна произошла клиническая смерть, после чего он длительное время находился в коме. Его состояние оставалось крайне тяжелым, и с тех пор режиссер не появлялся на публике.

Карьера в кино и на телевидении

Тигран Кеосаян был известен как режиссер художественных фильмов и сериалов, а также как автор телепроектов. Он снял картины, ставшие популярными у зрителей, и долгое время работал в телевизионной и радиосреде. Его деятельность сочетала режиссуру, актерскую игру и публицистику.

Личность и общественное влияние

Кеосаян был фигурой, вызывавшей широкий общественный интерес. Его высказывания, фильмы и программы нередко становились предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. Он оставался заметным участником медиапространства России на протяжении последних десятилетий.

Память о режиссере

Сообщение о смерти Кеосаяна уже вызвало широкий отклик. В ближайшее время ожидаются официальные заявления коллег по киноиндустрии и телевидению, а также прощальные мероприятия. Для многих поклонников его творчества это стало неожиданным и печальным известием, несмотря на сведения о долгой болезни.

