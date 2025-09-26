18+
26.09.2025, 17:48

Рекордный рост обернулся трагедией: история самого высокого человека в мире

Новости Мира 0 700

В начале XX века в американском городе Олтон родился мальчик, которому суждено было войти в историю как самый высокий человек на планете. Его звали Роберт Першинг Уодлоу. В детстве он ничем не отличался от сверстников, однако вскоре его рост стал стремительно увеличиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

К пяти годам Роберт уже был выше большинства взрослых, а к восьми — перерос собственного отца. В 13 лет его рост составлял 223 сантиметра.

Причина аномального роста

Необычный рост объяснялся заболеванием — гиперплазией гипофиза. При этой патологии железа вырабатывает чрезмерное количество гормона роста. В то время медицина не располагала эффективными методами лечения, и тело Роберта продолжало увеличиваться на протяжении всей жизни. В итоге его рост достиг рекордных 272 сантиметров, что стало официальным мировым рекордом.

Учёба и планы на будущее

Несмотря на физические особенности, Уодлоу вёл активную жизнь. Он учился в школе, мечтал о карьере юриста и не замыкался в себе. Для него специально изготавливали мебель и одежду, чтобы хоть немного облегчить быт.

Слава и публичные выступления

В 18 лет имя Роберта стало известно по всей Америке. Он начал выступать в цирке, а также сотрудничал с обувной компанией, которая бесплатно обеспечивала его обувью гигантского размера. Это сотрудничество сделало его ещё более узнаваемым и позволило вести активную публичную жизнь.

Проблемы со здоровьем

Однако колоссальный рост имел и обратную сторону. У молодого человека постепенно снижалась чувствительность ног, и он был вынужден носить специальные скобы и пользоваться тростью. Летом 1940 года во время выступления в штате Мичиган одна из скоб натёрла ногу. Из-за отсутствия чувствительности Роберт не заметил повреждения вовремя, что привело к воспалению и тяжёлой инфекции.

Трагический исход

Врачи сделали операцию и провели переливание крови, но остановить инфекцию не удалось. 15 июля 1940 года Роберт Уодлоу скончался во сне, ему было всего 22 года.

Последний путь

Похороны Роберта собрали около 40 тысяч человек. Его гроб длиной более трёх метров несли 12 человек, а могила была забетонирована по просьбе семьи.

Наследие и память

Имя Роберта Першинга Уодлоу навсегда осталось в Книге рекордов Гиннесса. Он признан самым высоким человеком в истории, рост которого был официально зафиксирован. История его жизни напоминает о хрупкости человеческого организма и том, как слава и рекорды могут соседствовать с личной трагедией.

