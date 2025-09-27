Когда сердце работает на пределе: 4 тревожных сигнала, на которые стоит обратить внимание

Большинство людей задумывается о здоровье сердца только тогда, когда появляются ощутимые проблемы. Однако врачи подчеркивают: организм заранее подает тревожные сигналы, которые помогают вовремя заметить перегрузку и предотвратить серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Кардиолог Иван Ефремкин рассказал о четырех признаках, указывающих на то, что сердце работает «на износ».
Первый симптом, который нельзя игнорировать, — это слишком быстрый пульс.
В норме в состоянии покоя сердечный ритм не должен превышать 90 ударов в минуту.
Если сердце стучит заметно чаще даже после отдыха, это может говорить о перегрузке.
Длительное сохранение такого состояния — повод обратиться к специалисту.
Еще один важный сигнал — отечность нижних конечностей, особенно по утрам.
Появление отеков может указывать на то, что сердце не справляется с перекачиванием крови.
Этот симптом часто развивается постепенно и многие не связывают его с работой «мотора организма».
Если даже привычные действия, такие как подъем по лестнице, вызывают нехватку воздуха — это тревожный признак.
Усиление одышки в положении лежа особенно должно насторожить.
Такой симптом говорит о том, что сердечно-сосудистая система работает с перегрузкой и не обеспечивает достаточный приток кислорода.
Недостаточная работа сердца сказывается и на мозге.
Человек может испытывать затруднения с памятью, концентрацией и подбором слов в разговоре.
Эти изменения связаны с нехваткой кислорода, который поступает в головной мозг.
Врачи не рекомендуют ставить себе диагноз самостоятельно. Однако внимательное отношение к своему состоянию позволяет вовремя обратиться за помощью.
Раннее выявление сердечных проблем увеличивает шансы на эффективное лечение.
Игнорирование симптомов может привести к серьезным осложнениям.
Комментарии0 комментарий(ев)