Когда сердце работает на пределе: 4 тревожных сигнала, на которые стоит обратить внимание

Қазақ тіліне аудару

Большинство людей задумывается о здоровье сердца только тогда, когда появляются ощутимые проблемы. Однако врачи подчеркивают: организм заранее подает тревожные сигналы, которые помогают вовремя заметить перегрузку и предотвратить серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Кардиолог Иван Ефремкин рассказал о четырех признаках, указывающих на то, что сердце работает «на износ».

1. Учащенное сердцебиение

Первый симптом, который нельзя игнорировать, — это слишком быстрый пульс.

В норме в состоянии покоя сердечный ритм не должен превышать 90 ударов в минуту.

Если сердце стучит заметно чаще даже после отдыха, это может говорить о перегрузке.

Длительное сохранение такого состояния — повод обратиться к специалисту.

2. Отеки на ногах

Еще один важный сигнал — отечность нижних конечностей, особенно по утрам.

Появление отеков может указывать на то, что сердце не справляется с перекачиванием крови.

Этот симптом часто развивается постепенно и многие не связывают его с работой «мотора организма».

3. Одышка при обычных нагрузках

Если даже привычные действия, такие как подъем по лестнице, вызывают нехватку воздуха — это тревожный признак.

Усиление одышки в положении лежа особенно должно насторожить.

Такой симптом говорит о том, что сердечно-сосудистая система работает с перегрузкой и не обеспечивает достаточный приток кислорода.

4. «Туман в голове»

Недостаточная работа сердца сказывается и на мозге.

Человек может испытывать затруднения с памятью, концентрацией и подбором слов в разговоре.

Эти изменения связаны с нехваткой кислорода, который поступает в головной мозг.

Почему важно реагировать на сигналы организма

Врачи не рекомендуют ставить себе диагноз самостоятельно. Однако внимательное отношение к своему состоянию позволяет вовремя обратиться за помощью.