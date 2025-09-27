Назван напиток, способный защитить печень от ожирения и воздействия сахара

Қазақ тіліне аудару

Зелёный чай матча в порошковой форме может защищать печень от повреждений, вызванных жирной и сладкой пищей. К такому выводу пришли учёные из Японии и Тайваня, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nutrients, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ру .

OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

В эксперименте крысам с признаками метаболических нарушений давали различные дозы чая матча. У животных, получавших добавку, снизилось количество жировых отложений в печени, улучшилась чувствительность к инсулину и уменьшились воспалительные процессы.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при высокой дозировке: снижались уровни триглицеридов в крови и печени, а также уменьшалась концентрация воспалительных цитокинов — молекул, отвечающих за развитие воспаления.

Кроме того, матча положительно повлияла на микробиом кишечника — увеличилось количество полезных бактерий Akkermansia и Faecalibacterium, которые связаны с хорошим метаболическим здоровьем.

Исследователи отмечают, что регулярное употребление матча может стать перспективным способом профилактики и замедления развития неалкогольной жировой болезни печени, всё чаще возникающей на фоне неправильного питания и ожирения. Также напиток может помочь в нормализации уровня сахара и жиров в крови.