В Узбекистане более 1900 детей обратились к врачам после массового отравления в садах

Число детей, доставленных в больницы после массового отравления в детских садах Ташкентской области, превысило 1900. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Нурмат Атабеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт "Газета" .

Фото: Соцсети

По его данным, большинство обращений поступило из детсадов Букинского, Пскентского, Бекабадского, Аккурганского и Куйичирчикского районов. Из-за нехватки мест часть детей перевели в больницы Алмалыка и Нурафшана.

По словам Атабекова, государственные детсады в затронутых районах обслуживались тремя аутсорсинговыми компаниями, обеспечивавшими питание. Все они закупали кефир 3,2% жирности у одного производителя. Эпидемиологическое расследование продолжается, взято 540 образцов продукции для анализа.

«В больнице оказалось много детей»

Родители пострадавших рассказали журналистам, что у детей наблюдались головные боли, слабость, рвота, боли в животе и высокая температура. В инфекционных больницах отмечается высокая загруженность, часть пациентов переведена в соседние регионы. Многие семьи предпочитают оставлять детей в больнице даже при улучшении состояния из-за опасений осложнений.

Что известно официально

О первых случаях отравления стало известно утром 25 сентября. Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что на тот момент в больницах находились 109 детей. Позднее данные были уточнены.

Следственное управление при ГУВД Ташкентской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарного законодательства». Депутатская фракция партии «Адолат» направила запрос в Генпрокуратуру с требованием расследовать происшествие и привлечь виновных.