18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 10:57

В Узбекистане более 1900 детей обратились к врачам после массового отравления в садах

Новости Мира 0 332

Число детей, доставленных в больницы после массового отравления в детских садах Ташкентской области, превысило 1900. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Нурмат Атабеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт "Газета"

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

По его данным, большинство обращений поступило из детсадов Букинского, Пскентского, Бекабадского, Аккурганского и Куйичирчикского районов. Из-за нехватки мест часть детей перевели в больницы Алмалыка и Нурафшана.

По словам Атабекова, государственные детсады в затронутых районах обслуживались тремя аутсорсинговыми компаниями, обеспечивавшими питание. Все они закупали кефир 3,2% жирности у одного производителя. Эпидемиологическое расследование продолжается, взято 540 образцов продукции для анализа.

«В больнице оказалось много детей»

Родители пострадавших рассказали журналистам, что у детей наблюдались головные боли, слабость, рвота, боли в животе и высокая температура. В инфекционных больницах отмечается высокая загруженность, часть пациентов переведена в соседние регионы. Многие семьи предпочитают оставлять детей в больнице даже при улучшении состояния из-за опасений осложнений.

Что известно официально

О первых случаях отравления стало известно утром 25 сентября. Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что на тот момент в больницах находились 109 детей. Позднее данные были уточнены.

Следственное управление при ГУВД Ташкентской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарного законодательства». Депутатская фракция партии «Адолат» направила запрос в Генпрокуратуру с требованием расследовать происшествие и привлечь виновных.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?