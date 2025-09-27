Ученые предупреждают о повышенной активности вспышек на Солнце 27 сентября

Қазақ тіліне аудару

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредила о том, что 27 сентября 2025 года на Солнце ожидается существенный рост активности вспышек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Freepik.com

По данным специалистов, динамика процессов на светиле указывает на высокую вероятность дальнейшего усиления активности. При этом геомагнитная обстановка в течение последних суток оставалась стабильной и не вызывала поводов для беспокойства.

Ученые отмечают, что точное влияние возможных вспышек на Землю пока прогнозировать сложно.