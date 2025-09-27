Ученые предупреждают о повышенной активности вспышек на Солнце 27 сентября

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредила о том, что 27 сентября 2025 года на Солнце ожидается существенный рост активности вспышек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным специалистов, динамика процессов на светиле указывает на высокую вероятность дальнейшего усиления активности. При этом геомагнитная обстановка в течение последних суток оставалась стабильной и не вызывала поводов для беспокойства.
Ученые отмечают, что точное влияние возможных вспышек на Землю пока прогнозировать сложно.
