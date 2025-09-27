18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 13:47

Фуры стоят, граница открыта: что говорят в российской таможне

Новости Мира 0 625

На казахстанско-российской границе вновь образовались очереди из грузовых автомобилей. Причину задержек объяснила Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По данным ведомства, начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Агепсим Ашкалов совместно с заместителем руководителя департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области Талгатом Горяевым провели проверку в приграничной зоне.

В ходе рабочей поездки они зафиксировали скопление фур вдоль трасс и на парковках. В беседе с водителями выяснилось: большинство перевозчиков ждут указаний от работодателей для въезда на территорию России.

«Таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров – граница открыта для добросовестного бизнеса», – подчеркнули в ФТС.

В то же время в Министерстве транспорта Казахстана ранее поясняли, что очереди вызваны ужесточением контроля со стороны России. Проверка грузов стала более тщательной: увеличилось время досмотра транспорта, введены дополнительные меры контроля документов, санитарных и фитосанитарных норм.

ФТС напомнила, что при ввозе товаров необходимо предъявлять декларацию, достоверно указывать сведения, предоставлять подтверждающие документы и уплачивать таможенные платежи. Несоблюдение требований грозит административной или даже уголовной ответственностью.

Кроме того, напомним, что для иностранцев, включая граждан Казахстана, вводятся новые ограничения при въезде в Россию. Систематические нарушения ПДД могут стать основанием для отказа во въезде сроком до трёх лет.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?