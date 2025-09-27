Фуры стоят, граница открыта: что говорят в российской таможне

Қазақ тіліне аудару

На казахстанско-российской границе вновь образовались очереди из грузовых автомобилей. Причину задержек объяснила Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По данным ведомства, начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Агепсим Ашкалов совместно с заместителем руководителя департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области Талгатом Горяевым провели проверку в приграничной зоне.

В ходе рабочей поездки они зафиксировали скопление фур вдоль трасс и на парковках. В беседе с водителями выяснилось: большинство перевозчиков ждут указаний от работодателей для въезда на территорию России.

«Таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров – граница открыта для добросовестного бизнеса», – подчеркнули в ФТС.

В то же время в Министерстве транспорта Казахстана ранее поясняли, что очереди вызваны ужесточением контроля со стороны России. Проверка грузов стала более тщательной: увеличилось время досмотра транспорта, введены дополнительные меры контроля документов, санитарных и фитосанитарных норм.

ФТС напомнила, что при ввозе товаров необходимо предъявлять декларацию, достоверно указывать сведения, предоставлять подтверждающие документы и уплачивать таможенные платежи. Несоблюдение требований грозит административной или даже уголовной ответственностью.

Кроме того, напомним, что для иностранцев, включая граждан Казахстана, вводятся новые ограничения при въезде в Россию. Систематические нарушения ПДД могут стать основанием для отказа во въезде сроком до трёх лет.