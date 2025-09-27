Фуры стоят, граница открыта: что говорят в российской таможне

На казахстанско-российской границе вновь образовались очереди из грузовых автомобилей. Причину задержек объяснила Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным ведомства, начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Агепсим Ашкалов совместно с заместителем руководителя департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области Талгатом Горяевым провели проверку в приграничной зоне.
В ходе рабочей поездки они зафиксировали скопление фур вдоль трасс и на парковках. В беседе с водителями выяснилось: большинство перевозчиков ждут указаний от работодателей для въезда на территорию России.
«Таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров – граница открыта для добросовестного бизнеса», – подчеркнули в ФТС.
В то же время в Министерстве транспорта Казахстана ранее поясняли, что очереди вызваны ужесточением контроля со стороны России. Проверка грузов стала более тщательной: увеличилось время досмотра транспорта, введены дополнительные меры контроля документов, санитарных и фитосанитарных норм.
ФТС напомнила, что при ввозе товаров необходимо предъявлять декларацию, достоверно указывать сведения, предоставлять подтверждающие документы и уплачивать таможенные платежи. Несоблюдение требований грозит административной или даже уголовной ответственностью.
Кроме того, напомним, что для иностранцев, включая граждан Казахстана, вводятся новые ограничения при въезде в Россию. Систематические нарушения ПДД могут стать основанием для отказа во въезде сроком до трёх лет.
Комментарии0 комментарий(ев)