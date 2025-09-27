«Эликсир молодости» не найден, но старость можно отсрочить – гериатр

Қазақ тіліне аудару

Продлить активное долголетие возможно, если правильно питаться, больше двигаться и заботиться о мозге. Об этом в интервью РБК Life рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

По её словам, старение зависит не только от генов, но и от образа жизни.

«Гены дают предрасположенность, но именно привычки формируют здоровье на 80–90%. Мы можем буквально “переписать код”, если будем правильно питаться, регулярно двигаться и избегать вредных факторов», – подчеркнула эксперт.

Старость ускоряют стресс, курение, недосыпание, переедание и злоупотребление алкоголем. А замедляют – физическая и умственная активность, социальные связи и так называемая MIND-диета: зелень, ягоды, рыба, оливковое масло и минимум жареного и сладкого.

Гериатр отметила, что болезнь Альцгеймера остаётся неизлечимой, но её течение можно замедлить. Тревожный сигнал – проблемы с кратковременной памятью и изменение поведения. Ранняя диагностика и профилактика (контроль давления, сахара и холестерина, коррекция слуха и зрения) снижают риск развития деменции на 40–45%.

Ткачева также напомнила, что похудение в пожилом возрасте должно быть осторожным: «Резкая потеря веса опасна, потому что уходит и мышечная масса, а это риск переломов».

Что касается «эликсира молодости», профессор отметила: