18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 14:56

«Эликсир молодости» не найден, но старость можно отсрочить – гериатр

Новости Мира 0 324

Продлить активное долголетие возможно, если правильно питаться, больше двигаться и заботиться о мозге. Об этом в интервью РБК Life рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По её словам, старение зависит не только от генов, но и от образа жизни.

«Гены дают предрасположенность, но именно привычки формируют здоровье на 80–90%. Мы можем буквально “переписать код”, если будем правильно питаться, регулярно двигаться и избегать вредных факторов», – подчеркнула эксперт.

Старость ускоряют стресс, курение, недосыпание, переедание и злоупотребление алкоголем. А замедляют – физическая и умственная активность, социальные связи и так называемая MIND-диета: зелень, ягоды, рыба, оливковое масло и минимум жареного и сладкого.

Гериатр отметила, что болезнь Альцгеймера остаётся неизлечимой, но её течение можно замедлить. Тревожный сигнал – проблемы с кратковременной памятью и изменение поведения. Ранняя диагностика и профилактика (контроль давления, сахара и холестерина, коррекция слуха и зрения) снижают риск развития деменции на 40–45%.

Ткачева также напомнила, что похудение в пожилом возрасте должно быть осторожным: «Резкая потеря веса опасна, потому что уходит и мышечная масса, а это риск переломов».

Что касается «эликсира молодости», профессор отметила:

«Если под ним понимается таблетка, которая остановит старение, то такого не будет. Старение – сложный процесс, и влиять на него можно только комплексно».

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?