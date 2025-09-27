Экономист посоветовал начать покупать подарки к Новому году уже сейчас

Қазақ тіліне аудару

Планировать расходы на Новый год стоит заранее, даже если до праздников осталось ещё около трёх месяцев. Об этом напомнил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sterlegrad.ru .

Фото © depositphotos.com

По его словам, откладывать покупки до последних недель декабря — не лучшая стратегия. Во-первых, хаотичные траты ближе к праздникам могут перегрузить семейный бюджет. Во-вторых, рассчитывать на большие скидки не стоит: многие магазины сначала повышают цены, а затем создают лишь видимость распродаж.

Эксперт рекомендует уже сейчас определиться со списком подарков и начать приобретать недорогие сувениры для коллег и малознакомых людей. Это поможет избежать декабрьского ажиотажа и лишних расходов.

Оптимальным Беляев считает комбинированный подход: часть покупок сделать заранее, а для более крупных трат сформировать отдельный бюджет ближе к празднику.