Президент Колумбии лишён визы США после призыва американских солдат «не подчиняться Трампу»

Президент Колумбии Густаво Петро лишился въездной визы США после резонансного выступления в Нью-Йорке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: Anadolu Ajansi

Во время митинга у штаб-квартиры ООН глава колумбийского государства обратился к американским военнослужащим с призывом не выполнять приказы президента США Дональда Трампа.

«Отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять винтовки на человечество. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы человечности», — заявил Петро, выступая перед группой сторонников палестинского движения.

Ранее лидер Колумбии неоднократно конфликтовал с администрацией Трампа по вопросам миграции и борьбы с наркотрафиком. На Генеральной Ассамблее ООН он также обвинил Трампа в «участии в геноциде» в Газе, заявив, что США как союзник Израиля поддерживают военные действия в регионе.

После выступления Госдепартамент США объявил об аннулировании визы Петро.