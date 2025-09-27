Президент Колумбии лишён визы США после призыва американских солдат «не подчиняться Трампу»

Президент Колумбии Густаво Петро лишился въездной визы США после резонансного выступления в Нью-Йорке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Во время митинга у штаб-квартиры ООН глава колумбийского государства обратился к американским военнослужащим с призывом не выполнять приказы президента США Дональда Трампа.
«Отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять винтовки на человечество. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы человечности», — заявил Петро, выступая перед группой сторонников палестинского движения.
Ранее лидер Колумбии неоднократно конфликтовал с администрацией Трампа по вопросам миграции и борьбы с наркотрафиком. На Генеральной Ассамблее ООН он также обвинил Трампа в «участии в геноциде» в Газе, заявив, что США как союзник Израиля поддерживают военные действия в регионе.
После выступления Госдепартамент США объявил об аннулировании визы Петро.
«Президент Колумбии публично призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекал к насилию. Мы аннулируем его визу из-за безрассудных и подстрекательских заявлений», — говорится в сообщении ведомства.
