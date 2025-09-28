Парламент Словакии внес поправки в конституцию с признанием только двух полов

Қазақ тіліне аудару

Парламент Словакии в пятницу принял поправку к конституции, которая признаёт только два пола, а также включает другие положения, которые, по мнению критиков, могут противоречить международным обязательствам страны и ослабить защиту прав человека, передает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

фото с сайта Euronews

Инициатором изменений стало правительство премьер-министра Роберта Фицо. Для принятия поправки требовалось квалифицированное большинство — две трети голосов.

В итоге документ поддержали 90 депутатов из 150, включая 12 представителей консервативной оппозиции, которые проголосовали вместе с правящей коалицией.

Помимо определения пола, поправка закрепляет положение о том, что Словакия «сохраняет суверенитет в вопросах национальной идентичности», не давая при этом её точного определения. В документе уточняется, что это касается «фундаментальных культурно-этических вопросов».

Правозащитные организации уже раскритиковали решение парламента, заявив, что оно может противоречить международным обязательствам страны и ограничить защиту прав человека.