Ветеринар назвала главные ошибки в кормлении домашних питомцев

Специалист рассказала, какие привычки хозяев при кормлении животных чаще всего приводят к ожирению и болезням у питомцев, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Ветеринарный врач Виктория Романовская отметила, что самая распространенная ошибка владельцев – перекармливание. При этом речь идет не только о большом количестве еды. Многие хозяева просто не знают точной суточной нормы, которая зависит от веса, возраста, породы и уровня активности животного.

Для промышленных кормов производители указывают рекомендованное количество на упаковке, и превышать его не стоит. Если же речь идет о натуральном питании, составление рациона «на глаз» может нарушить баланс белков, жиров и углеводов, а также привести к нехватке витаминов и минералов. Поэтому меню лучше формировать совместно с ветеринаром.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала кормление со стола. По ее словам, привычные для человека продукты, такие как сыр, хлеб или колбаса, перегружают желудочно-кишечный тракт животных, а некоторые из них – например, шоколад, виноград и лук – могут оказаться токсичными. Наиболее безопасный вариант – использование специализированного корма или тщательно сбалансированного натурального рациона.

Проблемы также вызывает свободный доступ к пище. Многие питомцы едят не от голода, а просто потому, что еда находится рядом. Постепенно это приводит к перееданию, ожирению и связанным с ним заболеваниям сердца, суставов и риску диабета. По словам Романовской, взрослым животным полезнее организовать питание по расписанию – дважды в день, а котят и щенков кормить чаще. При этом свежая вода всегда должна быть в свободном доступе.

Эксперт подчеркнула, что питание важно не только с точки зрения здоровья, но и как источник удовольствия. Полностью отказываться от лакомств не стоит: небольшие угощения помогают в дрессировке, укрепляют эмоциональную связь и поднимают настроение питомцу. Главное условие – они не должны составлять более 10% от общего рациона, а основа питания обязана оставаться полноценной и сбалансированной.