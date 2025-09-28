18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.09.2025, 09:29

Ветеринар назвала главные ошибки в кормлении домашних питомцев

Новости Мира 0 466

Специалист рассказала, какие привычки хозяев при кормлении животных чаще всего приводят к ожирению и болезням у питомцев, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ветеринарный врач Виктория Романовская отметила, что самая распространенная ошибка владельцев – перекармливание. При этом речь идет не только о большом количестве еды. Многие хозяева просто не знают точной суточной нормы, которая зависит от веса, возраста, породы и уровня активности животного.

Для промышленных кормов производители указывают рекомендованное количество на упаковке, и превышать его не стоит. Если же речь идет о натуральном питании, составление рациона «на глаз» может нарушить баланс белков, жиров и углеводов, а также привести к нехватке витаминов и минералов. Поэтому меню лучше формировать совместно с ветеринаром.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала кормление со стола. По ее словам, привычные для человека продукты, такие как сыр, хлеб или колбаса, перегружают желудочно-кишечный тракт животных, а некоторые из них – например, шоколад, виноград и лук – могут оказаться токсичными. Наиболее безопасный вариант – использование специализированного корма или тщательно сбалансированного натурального рациона.

Проблемы также вызывает свободный доступ к пище. Многие питомцы едят не от голода, а просто потому, что еда находится рядом. Постепенно это приводит к перееданию, ожирению и связанным с ним заболеваниям сердца, суставов и риску диабета. По словам Романовской, взрослым животным полезнее организовать питание по расписанию – дважды в день, а котят и щенков кормить чаще. При этом свежая вода всегда должна быть в свободном доступе.

Эксперт подчеркнула, что питание важно не только с точки зрения здоровья, но и как источник удовольствия. Полностью отказываться от лакомств не стоит: небольшие угощения помогают в дрессировке, укрепляют эмоциональную связь и поднимают настроение питомцу. Главное условие – они не должны составлять более 10% от общего рациона, а основа питания обязана оставаться полноценной и сбалансированной.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?