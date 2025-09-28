18+
28.09.2025, 11:19

Американка ищет себе мужа при помощи развешанных по городу билбордов

Новости Мира

41-летняя жительница Калифорнии Лиза Каталано решила отказаться от онлайн-приложений для знакомств и арендовала придорожные билборды, чтобы найти спутника жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: TikTok/MarryLisaOfficial
Фото: TikTok/MarryLisaOfficial

Жительница Калифорнии Лиза Каталано, которой 41 год, запустила необычную рекламную кампанию. Вместо привычных мобильных сервисов знакомств женщина арендовала несколько билбордов вдоль оживлённых трасс. На щитах красуется надпись «Женись на мне», а указанная ссылка ведёт на её персональный сайт, пишет New York Post.

На сайте Каталано подробно рассказывает о себе и о своём видении отношений. Там же размещена кнопка для записи на свидание. Несмотря на шутливые комментарии в интернете, американка уверена в своём выборе и подчёркивает, что воспринимает идею серьёзно.

Причиной решимости стала личная трагедия: в конце 2023 года её жених умер от неизлечимой болезни.

«Это не шутка, это стратегия. Я просто хочу любить», – объяснила Лиза, добавив, что традиционные способы не принесли ей успеха.

В заявке на сайте она просит кандидатов указать биографические данные и ответить на несколько вопросов о себе. По словам Каталано, её цель – выйти замуж и создать семью в течение ближайших двух-трёх лет.

В социальных сетях многие женщины поддержали её инициативу. «Когда Tinder не вывозит, в бой идёт тяжёлая маркетинговая артиллерия», - отмечают комментаторши, называя такой шаг смелым и оригинальным способом привлечь внимание.

