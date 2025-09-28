18+
28.09.2025, 12:37

Российскому блогеру начислили почти 800 млн рублей налогов

Новости Мира 0 432

Российскому блогеру Дмитрию Портнягину, известному как Трансформатор, предъявили налоговые претензии почти на 800 млн рублей. Его супруга Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: (с) пресс-служба Дмитрия Портнягина
Фото: (с) пресс-служба Дмитрия Портнягина

Российские СМИ сообщили о крупном налоговом долге блогера Дмитрия Портнягина. По данным Telegram-канала Baza, налоговые органы начислили ему задолженность в размере 799 869 172 рублей. Эта сумма приблизилась к антирекордному показателю блогерской среды, установленному ранее Еленой Блиновской, чей долг составлял почти 1,5 млрд рублей.

Следствие утверждает, что Портнягин и его супруга Екатерина, проходящая по делу в статусе подозреваемой, в период с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 млн рублей. Кроме того, по версии правоохранительных органов, на счета третьих лиц они перевели свыше 91 млн рублей.

Из-за просрочки по налоговым платежам к основной сумме долга добавились пени и штрафы на сумму 64 млн рублей. В итоге совокупные претензии фискальных органов к Портнягину составили почти 800 млн рублей.

6 августа Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения для Екатерины Портнягиной. Ей был назначен запрет на определённые действия в рамках расследования дела.

