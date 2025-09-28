В Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном

Қазақ тіліне аудару

В Армянской Церкви на Олимпийском проспекте столицы проходит церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, ушедшим из жизни на 60-м году, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Москве сегодня проходит прощание с известным режиссером, сценаристом и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Церемония проходит в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте. К часовне, где установлен гроб с телом, десятки людей приносят цветы, отдавая последнюю дань памяти.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября 2025 года. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой так и не вышел.

Творческий путь режиссера начался в начале 1990-х. Его дебютная полнометражная работа «Катька и Шиз» вышла в 1992 году. Широкую известность Кеосаяну принесла комедия «Бедная Саша» (1997), которая стала популярным новогодним фильмом. Среди других заметных работ режиссера – картины «Президент и его внучка» (1999) и «Ландыш серебристый» (2000), получившие признание зрителей.