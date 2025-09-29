На борту самолёта в США тело мужчины обнаружили в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines утром 28 сентября нашли тело человека в отсеке для шасси самолета. Лайнер приземлился в международном аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным СМИ, рейс прибыл из Европы, однако точная страна отправления не уточняется.
Представитель American Airlines подтвердил факт трагедии и сообщил, что компания взаимодействует с правоохранительными органами. На месте работают детективы, проводится расследование обстоятельств происшествия.
Инциденты с нелегальными пассажирами, проникающими на борт без билетов, происходили и ранее. Так, в международном аэропорту Вены мужчина из Афганистана сумел попасть на рейс авиакомпании Hainan Airlines в Китай.
Он прошел досмотр наравне с другими пассажирами, но при посадке воспользовался толпой, незаметно проник в самолет и спрятался в туалете.
Нарушитель оставался незамеченным до тех пор, пока самолет не удалился от Вены на значительное расстояние. Экипаж обнаружил его уже в воздухе, но возвращение в пункт вылета было невозможно. В результате после приземления в китайском городе Шэньчжэнь безбилетника передали местной полиции.
Эксперты отмечают, что полет в отсеке для шасси крайне опасен из-за низкой температуры и отсутствия кислорода на высоте. В большинстве подобных случаев попытки нелегалов проехать «зайцем» заканчиваются гибелью.
