На борту самолёта в США тело мужчины обнаружили в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines утром 28 сентября нашли тело человека в отсеке для шасси самолета. Лайнер приземлился в международном аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jakkrit Prasertwit/Wikimedia Commons

По данным СМИ, рейс прибыл из Европы, однако точная страна отправления не уточняется.

Реакция авиакомпании и полиции

Представитель American Airlines подтвердил факт трагедии и сообщил, что компания взаимодействует с правоохранительными органами. На месте работают детективы, проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее подобные случаи

Инциденты с нелегальными пассажирами, проникающими на борт без билетов, происходили и ранее. Так, в международном аэропорту Вены мужчина из Афганистана сумел попасть на рейс авиакомпании Hainan Airlines в Китай.

Он прошел досмотр наравне с другими пассажирами, но при посадке воспользовался толпой, незаметно проник в самолет и спрятался в туалете.

Чем завершился полет

Нарушитель оставался незамеченным до тех пор, пока самолет не удалился от Вены на значительное расстояние. Экипаж обнаружил его уже в воздухе, но возвращение в пункт вылета было невозможно. В результате после приземления в китайском городе Шэньчжэнь безбилетника передали местной полиции.

Опасность для жизни

Эксперты отмечают, что полет в отсеке для шасси крайне опасен из-за низкой температуры и отсутствия кислорода на высоте. В большинстве подобных случаев попытки нелегалов проехать «зайцем» заканчиваются гибелью.