Загадочные коды в эфире: «Радиостанция Судного дня» вновь вышла на связь

Қазақ тіліне аудару

В воскресенье загадочная радиостанция «УВБ-76», больше известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», вновь привлекла внимание слушателей. В течение дня в эфире прозвучали два новых сообщения, сообщает Lada.kz.

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», фиксирующего активность станции, в 15:41 по московскому времени было передано слово «капосорт». Спустя час и семнадцать минут радиостанция повторно вышла в эфир со словом «бирючий».

Активность в сентябре

Это не первый случай сообщений в эфире за последние недели. Так, 12 сентября «УВБ-76» передала сразу два слова: «альма» и «аутосыч».

В конце августа станция установила своеобразный рекорд. 28 августа в эфире прозвучали 19 сообщений за сутки, из которых 18 представляли собой зашифрованные фразы. За день до этого радиостанция транслировала слово «нитромопс».

Загадка «Жужжалки»

Радиостанция «УВБ-76» функционирует с 1970-х годов. В обычное время она издает непрерывный низкочастотный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка».

Существует версия, что эта радиостанция была частью системы связи, созданной в СССР в период холодной войны. Предполагается, что она может использоваться и сегодня в интересах России.

Иногда монотонный фон прерывается голосовыми сообщениями на русском языке. Их содержание и назначение остаются непонятными для обычных слушателей, что подогревает слухи и легенды о возможном предназначении станции.