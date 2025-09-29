Необычная паспортная фотография сделала блогера знаменитым

Қазақ тіліне аудару

Российский блогер Кирилл Колесников неожиданно стал популярным в соцсетях после того, как решил сделать необычное фото на паспорт. Молодой человек захотел, чтобы на его официальном документе была не привычная строгая фотография, а снимок с улыбкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: @vkoobey

Несколько попыток для результата

Колесников заранее сделал три варианта фото. Первый снимок, где он широко улыбался, не прошёл проверку. Сотрудницы паспортного стола заявили, что изображение «с зубами» не соответствует требованиям и «хорошее настроение в паспорте — не рекомендуется».

Тем не менее, вторая версия фото, где улыбка была менее заметной, оказалась приемлемой. Именно её приняли и впоследствии вклеили в новый паспорт.

Реакция в сети

Свои попытки блогер показал в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Видео быстро стало вирусным, вызвав обсуждения и шутки в комментариях. Пользователи отмечали необычность подхода и смелость молодого человека, решившего пойти против формальных стандартов.

Финальный штрих

Через неделю Колесников получил готовый документ и поделился этим в новом ролике. В нём он показал паспорт кассиру в магазине. Женщина, увидев фотографию, лишь улыбнулась и сказала: «Хорошая фотка». Этот момент окончательно закрепил за блогером статус героя соцсетей с самой «добродушной» паспортной фотографией.