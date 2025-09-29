18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 11:33

Новые правила утильсбора: россиян ждет удар по кошельку с 1 ноября

Новости Мира

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Изменения затронут стоимость ввоза автомобилей и, по мнению экспертов, приведут к заметным последствиям для авторынка. «Известия» со ссылкой на представителя японской экспортной компании HSS в РФ Никиту Колесникова сообщают, что нововведения негативно скажутся на доступности современных подержанных машин, передает Lada.kz. 

Фото: avtovzglyad.ru
Фото: avtovzglyad.ru

Удар по сегменту подержанных иномарок

Колесников подчеркнул, что повышение утильсбора фактически «поставит крест» на рынке относительно свежих автомобилей возрастом 3–5 лет. Потенциальные покупатели, ориентировавшиеся на доступные по цене иномарки, столкнутся с резким ростом стоимости. В результате потребители будут вынуждены переключиться на более старые автомобили, уже находящиеся в России, что приведет к ускоренному старению автопарка.

Подробности инициативы правительства

Ранее, 16 сентября, стало известно о планах правительства изменить методику расчета утильсбора, что приведет к его увеличению. При этом Минпромторг заверил: льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Машины, превышающие этот порог, будут облагаться по новым повышенным тарифам.

Прогноз аналитиков: рост цен и падение продаж

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что повышение утильсбора закроет возможность ввоза через параллельный импорт ряда популярных моделей. В частности, речь идет о кроссовере Geely Monjaro.

По словам эксперта, значительно подорожают автомобили премиум-сегмента — BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие бренды. Это приведет к заметному падению их продаж. Вместе с тем на рынке праворульных японских автомобилей эффект от нового сбора окажется минимальным.

Итог: автопарк стареет, рынок сжимается

Таким образом, новые ставки утильсбора фактически ударят по сегменту современных подержанных автомобилей и премиум-марок. Это усилит тенденцию к старению автопарка в России и ограничит доступность современных машин для широкого круга покупателей.

1
0
0
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?