Новые правила утильсбора: россиян ждет удар по кошельку с 1 ноября

Қазақ тіліне аудару

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Изменения затронут стоимость ввоза автомобилей и, по мнению экспертов, приведут к заметным последствиям для авторынка. «Известия» со ссылкой на представителя японской экспортной компании HSS в РФ Никиту Колесникова сообщают, что нововведения негативно скажутся на доступности современных подержанных машин, передает Lada.kz.

Фото: avtovzglyad.ru

Удар по сегменту подержанных иномарок

Колесников подчеркнул, что повышение утильсбора фактически «поставит крест» на рынке относительно свежих автомобилей возрастом 3–5 лет. Потенциальные покупатели, ориентировавшиеся на доступные по цене иномарки, столкнутся с резким ростом стоимости. В результате потребители будут вынуждены переключиться на более старые автомобили, уже находящиеся в России, что приведет к ускоренному старению автопарка.

Подробности инициативы правительства

Ранее, 16 сентября, стало известно о планах правительства изменить методику расчета утильсбора, что приведет к его увеличению. При этом Минпромторг заверил: льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Машины, превышающие этот порог, будут облагаться по новым повышенным тарифам.

Прогноз аналитиков: рост цен и падение продаж

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что повышение утильсбора закроет возможность ввоза через параллельный импорт ряда популярных моделей. В частности, речь идет о кроссовере Geely Monjaro.

По словам эксперта, значительно подорожают автомобили премиум-сегмента — BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие бренды. Это приведет к заметному падению их продаж. Вместе с тем на рынке праворульных японских автомобилей эффект от нового сбора окажется минимальным.

Итог: автопарк стареет, рынок сжимается

Таким образом, новые ставки утильсбора фактически ударят по сегменту современных подержанных автомобилей и премиум-марок. Это усилит тенденцию к старению автопарка в России и ограничит доступность современных машин для широкого круга покупателей.