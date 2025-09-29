Новые правила утильсбора: россиян ждет удар по кошельку с 1 ноября

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Изменения затронут стоимость ввоза автомобилей и, по мнению экспертов, приведут к заметным последствиям для авторынка. «Известия» со ссылкой на представителя японской экспортной компании HSS в РФ Никиту Колесникова сообщают, что нововведения негативно скажутся на доступности современных подержанных машин, передает Lada.kz.
Колесников подчеркнул, что повышение утильсбора фактически «поставит крест» на рынке относительно свежих автомобилей возрастом 3–5 лет. Потенциальные покупатели, ориентировавшиеся на доступные по цене иномарки, столкнутся с резким ростом стоимости. В результате потребители будут вынуждены переключиться на более старые автомобили, уже находящиеся в России, что приведет к ускоренному старению автопарка.
Ранее, 16 сентября, стало известно о планах правительства изменить методику расчета утильсбора, что приведет к его увеличению. При этом Минпромторг заверил: льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Машины, превышающие этот порог, будут облагаться по новым повышенным тарифам.
Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что повышение утильсбора закроет возможность ввоза через параллельный импорт ряда популярных моделей. В частности, речь идет о кроссовере Geely Monjaro.
По словам эксперта, значительно подорожают автомобили премиум-сегмента — BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие бренды. Это приведет к заметному падению их продаж. Вместе с тем на рынке праворульных японских автомобилей эффект от нового сбора окажется минимальным.
Таким образом, новые ставки утильсбора фактически ударят по сегменту современных подержанных автомобилей и премиум-марок. Это усилит тенденцию к старению автопарка в России и ограничит доступность современных машин для широкого круга покупателей.
