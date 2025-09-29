Названа специя, которая меняет вкус любого блюда

Шеф-повара уверены: секрет кроется не только в самих продуктах, но и в том, когда именно добавлять специи. Даже простое блюдо может заиграть новыми красками, если знать маленький кулинарный трюк. Такой специей считается базилик — ароматная зелень, которая придает еде ресторанный вкус, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Базилик богат эфирными маслами, витаминами и полезными веществами для сердца и иммунитета. Однако при долгой термической обработке они разрушаются, а аромат испаряется. Поэтому профессиональные повара кладут свежие листья в готовое блюдо или сразу после выключения плиты.
Повторить секрет шеф-поваров легко:
Базилик — это простая специя, которая превращает привычные блюда в кулинарный шедевр. Главное правило — добавлять его в самом конце, чтобы сохранить аромат, вкус и пользу. Даже яичница или овощной суп станут ярче и аппетитнее, если следовать этому нехитрому совету.
