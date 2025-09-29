18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 12:40

Названа специя, которая меняет вкус любого блюда

Новости Мира 0 380

Шеф-повара уверены: секрет кроется не только в самих продуктах, но и в том, когда именно добавлять специи. Даже простое блюдо может заиграть новыми красками, если знать маленький кулинарный трюк. Такой специей считается базилик — ароматная зелень, которая придает еде ресторанный вкус, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему важен момент добавления

Базилик богат эфирными маслами, витаминами и полезными веществами для сердца и иммунитета. Однако при долгой термической обработке они разрушаются, а аромат испаряется. Поэтому профессиональные повара кладут свежие листья в готовое блюдо или сразу после выключения плиты.

Европейская и азиатская традиции

  • Италия: базилик добавляют в пасту и пиццу непосредственно перед подачей, что усиливает вкус и подчеркивает другие ингредиенты.
  • Азия: листья используют в супах и салатах в последний момент — так сохраняется насыщенный аромат и свежий зеленый цвет, который красиво смотрится в готовом блюде.

Как использовать дома

Повторить секрет шеф-поваров легко:

  • порвите или мелко нарежьте свежие листья и посыпьте готовую еду;
  • сушеный базилик тоже лучше класть в конце готовки, а для усиления аромата стоит растереть его пальцами перед добавлением.

Итог

Базилик — это простая специя, которая превращает привычные блюда в кулинарный шедевр. Главное правило — добавлять его в самом конце, чтобы сохранить аромат, вкус и пользу. Даже яичница или овощной суп станут ярче и аппетитнее, если следовать этому нехитрому совету.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?