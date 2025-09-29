Названа специя, которая меняет вкус любого блюда

Қазақ тіліне аудару

Шеф-повара уверены: секрет кроется не только в самих продуктах, но и в том, когда именно добавлять специи. Даже простое блюдо может заиграть новыми красками, если знать маленький кулинарный трюк. Такой специей считается базилик — ароматная зелень, которая придает еде ресторанный вкус, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock

Почему важен момент добавления

Базилик богат эфирными маслами, витаминами и полезными веществами для сердца и иммунитета. Однако при долгой термической обработке они разрушаются, а аромат испаряется. Поэтому профессиональные повара кладут свежие листья в готовое блюдо или сразу после выключения плиты.

Европейская и азиатская традиции

Италия : базилик добавляют в пасту и пиццу непосредственно перед подачей, что усиливает вкус и подчеркивает другие ингредиенты.

: базилик добавляют в пасту и пиццу непосредственно перед подачей, что усиливает вкус и подчеркивает другие ингредиенты. Азия: листья используют в супах и салатах в последний момент — так сохраняется насыщенный аромат и свежий зеленый цвет, который красиво смотрится в готовом блюде.

Как использовать дома

Повторить секрет шеф-поваров легко:

порвите или мелко нарежьте свежие листья и посыпьте готовую еду;

сушеный базилик тоже лучше класть в конце готовки, а для усиления аромата стоит растереть его пальцами перед добавлением.

Итог

Базилик — это простая специя, которая превращает привычные блюда в кулинарный шедевр. Главное правило — добавлять его в самом конце, чтобы сохранить аромат, вкус и пользу. Даже яичница или овощной суп станут ярче и аппетитнее, если следовать этому нехитрому совету.