29.09.2025, 14:00

Неожиданная находка: пробиотик в верблюжьем молоке помогает стабилизировать уровень сахара

Новости Мира 0 474

Ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса выявили, что порошковое верблюжье молоко, обогащенное пробиотиком Bifidobacterium animalis, способно снижать уровень сахара и холестерина в крови у людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Foods, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали 28 человек, страдающих диабетом второго типа.

  • Первая группа получала верблюжье молоко с добавлением пробиотика.
  • Вторая группа употребляла обычное молоко без добавок.

Bifidobacterium animalis — это грамположительные анаэробные бактерии, которые заселяют кишечник животных и человека. Они играют ключевую роль в поддержании баланса пищеварительной системы и общего состояния организма.

Первые результаты — уже через месяц

Участники, употреблявшие молоко с пробиотиком, показали заметные улучшения:

  • снизился уровень сахара в крови натощак;
  • уменьшились показатели воспалительных маркеров;
  • стабилизировался баланс «плохого» и «хорошего» холестерина.

Таким образом, уже за короткий срок исследователи отметили позитивные изменения в состоянии пациентов.

Влияние на микробиоту кишечника

Еще один важный результат эксперимента — рост количества полезных бифидобактерий в кишечнике.

  • Эти микроорганизмы являются основой здоровой микрофлоры, обитающей преимущественно в толстом кишечнике.
  • Они укрепляют иммунитет, помогают вырабатывать витамины и защищают организм от патогенных бактерий.

Возможные перспективы

Авторы работы отмечают, что комбинация верблюжьего молока и пробиотика может не только снижать уровень сахара и холестерина, но и оказывать комплексное положительное влияние на обмен веществ. Это, в свою очередь, способно снизить риск осложнений, характерных для диабета второго типа.

Таким образом, исследование открывает перспективы для использования функциональных продуктов питания как дополнения к традиционной терапии диабета.

