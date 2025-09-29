Неожиданная находка: пробиотик в верблюжьем молоке помогает стабилизировать уровень сахара

Ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса выявили, что порошковое верблюжье молоко, обогащенное пробиотиком Bifidobacterium animalis, способно снижать уровень сахара и холестерина в крови у людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Foods, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В эксперименте участвовали 28 человек, страдающих диабетом второго типа.
Bifidobacterium animalis — это грамположительные анаэробные бактерии, которые заселяют кишечник животных и человека. Они играют ключевую роль в поддержании баланса пищеварительной системы и общего состояния организма.
Участники, употреблявшие молоко с пробиотиком, показали заметные улучшения:
Таким образом, уже за короткий срок исследователи отметили позитивные изменения в состоянии пациентов.
Еще один важный результат эксперимента — рост количества полезных бифидобактерий в кишечнике.
Авторы работы отмечают, что комбинация верблюжьего молока и пробиотика может не только снижать уровень сахара и холестерина, но и оказывать комплексное положительное влияние на обмен веществ. Это, в свою очередь, способно снизить риск осложнений, характерных для диабета второго типа.
Таким образом, исследование открывает перспективы для использования функциональных продуктов питания как дополнения к традиционной терапии диабета.
