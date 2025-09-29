18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 16:24

Бывший министр сельского хозяйства Китая получил смертный приговор с отсрочкой

Новости Мира

Бывший министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за получение взяток на крупную сумму, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Тан Жэньцзянь (Фото: Li Xin / XinHua / Global Look Press)
Тан Жэньцзянь (Фото: Li Xin / XinHua / Global Look Press)

Подробности приговора

Решение было вынесено Народным судом средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Помимо смертной казни с отсрочкой, Тан лишен всех политических прав пожизненно, а также все его личное имущество и незаконно полученные доходы будут конфискованы в пользу государства.

Причины и сумма взяток

Суд установил, что с 2007 по 2024 год Тан занимал различные должности на центральном и местном уровнях, получая взятки за содействие организациям и гражданам в хозяйственной деятельности, заключении контрактов и кадровых вопросах. Общая сумма взяток превышает 268 млн юаней, что составляет примерно $38 млн.

Признание вины и отсрочка

На суде 25 июля экс-министр признал вину и выразил раскаяние. С учетом этого суд назначил смертную казнь с двухлетней отсрочкой. Если Тан не совершит новых преступлений в течение этого времени, смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение.

Карьера Тана Жэньцзяня

Тан Жэньцзянь занимал ряд высоких должностей:

  • заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района;

  • председатель народного правительства провинции Ганьсу;

  • секретарь партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Обвинение было предъявлено в апреле 2025 года Народной прокуратурой Чанчуня. В ноябре прошлого года Тан был исключен из Коммунистической партии Китая, а в декабре арестован.

Аналогичные дела в Китае

Отсрочка приговора — обычная практика в подобных случаях. Например, в декабре 2024 года бывший председатель правления и секретарь партийного комитета Bank of China Лю Ляньгэ был приговорен к смертной казни с отсрочкой за взятки более чем на 121 млн юаней ($17 млн).

