31 декабря могут сделать официальным выходным днем в России

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов предложил закрепить 31 декабря как постоянный нерабочий день. Инициатива была озвучена ТАСС и касается упрощения планирования новогодних каникул для россиян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Причины инициативы

По словам Нилова, главная цель предложения — сделать конец года полноценным отдыхом без ежегодного «ручного» объявления выходного. Депутат отметил:

В последние годы решение о нерабочем дне 31 декабря принимается правительством ежегодно, вручную;

Закрепление даты в календаре обеспечит стабильность и прогнозируемость праздничных дней;

Для сохранения баланса между рабочими и выходными днями можно сделать, например, 8 января рабочим днем, перенесев праздничный день на 31 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы могли бы длиться с 31 декабря по 7 января включительно.

Праздничные и выходные дни на 2026 год

Правительство России уже утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. Согласно документу: