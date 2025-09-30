31 декабря могут сделать официальным выходным днем в России

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов предложил закрепить 31 декабря как постоянный нерабочий день. Инициатива была озвучена ТАСС и касается упрощения планирования новогодних каникул для россиян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Нилова, главная цель предложения — сделать конец года полноценным отдыхом без ежегодного «ручного» объявления выходного. Депутат отметил:
В последние годы решение о нерабочем дне 31 декабря принимается правительством ежегодно, вручную;
Закрепление даты в календаре обеспечит стабильность и прогнозируемость праздничных дней;
Для сохранения баланса между рабочими и выходными днями можно сделать, например, 8 января рабочим днем, перенесев праздничный день на 31 декабря.
Таким образом, новогодние каникулы могли бы длиться с 31 декабря по 7 января включительно.
Правительство России уже утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. Согласно документу:
Новый год и Рождество будут отмечаться двенадцатью днями отдыха;
На День защитника Отечества и 8 Марта приходится по три выходных дня;
Майские праздники охватывают шесть выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
