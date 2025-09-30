Стало известно, что будет с ценами на авто в России

Қазақ тіліне аудару

Российские автодилеры начали отменять акции на автомобили прошлых годов выпуска, что уже отражается на динамике цен. Особенно это касается брендов из Китая, которые постепенно пересматривают свою ценовую политику, сообщает «Российская газета», передает Lada.kz.

Фото: Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация на российском автомобильном рынке меняется: период выгодных предложений и акций для покупателей постепенно уходит в прошлое. Особенно это касается китайских брендов — дилеры сворачивают акции и специальные предложения, отмечают эксперты.

Рост цен и сокращение скидок: мнения экспертов

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, объясняет, что снижение цен на рынке было недолгим.

«Новость о повышении с 1 ноября утилизационного сбора напрямую касается физических лиц, но сразу отразилась на продажах через дилеров. Спрос в салонах увеличился на 30% по сравнению с августом, что дало повод скорректировать цены и скидки. Склады быстро пустеют — для покупателей год выпуска, цвет и комплектация отходят на второй план», — говорит Житнухин.

Алена Креженкова, руководитель отдела по работе с партнерами Интерлизинга, добавляет, что скидки на автомобили прошлых годов выпуска постепенно отменяются.

«Бренды Voyah, Changan и Exeed постепенно прекращают скидочную политику, в то время как Chery и Omoda пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов. Запасы прошлогодних машин сокращаются, чему способствуют программы поддержки физических лиц и лизинговых компаний, включая субсидии Минпромторга. Рост цен на отдельные модели неизбежен», — отмечает эксперт.

Прогноз цен на новые автомобили

По мнению Креженковой, ощутимое подорожание авто ожидается уже в начале ноября. Основные факторы:

планируемое повышение утилизационного сбора;

высокая ставка Центрального банка;

дефицит новых автомобилей.

Прогнозируемое повышение цен:

массовый сегмент — +2-3%;

премиум-сегмент — +10-15%;

электрокары и гибриды — +10-20%.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», Ренат Тюктеев, поясняет, что сентябрь стал первым месяцем, когда импортеры существенно снизили бюджеты на скидки.

«Причина в активном июле: было продано 120 тысяч новых легковых машин, рост к июню составил 34%. Это вдохновило импортеров уменьшить программы поддержки продаж. Более 70% производителей сократили свои скидки», — говорит Тюктеев.

Что значит отмена скидок для покупателей

Директор департамента продаж новых автомобилей компании Рольф, Николай Иванов, отмечает, что рост цен не критичен для конечного покупателя.

«Например, Haval Jolion стоил 2 050 000 рублей, сейчас — 2 150 000 рублей. Разница в 100 000 рублей при цене автомобиля 2-3 млн — это не повод для паники. Часть программ поддержки будет отменяться постепенно, так как спрос растет, а склады пустеют. Шоковых сценариев пока не ожидаем», — поясняет Иванов.

Генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр, Андрей Терлюкевич, отмечает, что новостной фон стал сигналом для покупателей:

«Многие марки ушли из России и не вернутся, поэтому откладывать покупку нет смысла. Акции на распродажу складов рано или поздно закончатся. Колебания курсов валют и снижение ставки ЦБ стимулируют спрос, хотя эффект от снижения ставки проявится позже».

Итоговые прогнозы рынка

Житнухин напоминает о планомерном повышении ставок для импортируемых автомобилей:

цель государства — пополнение бюджета;

стимулирование открытия производств на территории России.