18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.09.2025, 08:03

Страна секретов и штрафов: почему в Туркменистане туристы не говорят ни слова

Новости Мира 0 1 159

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран Азии, и путешествие сюда часто удивляет туристов с первого шага. Россияне, привыкшие к более свободным условиям, сталкиваются здесь с особенностями, о которых стоит знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: de.pinterest.com
Фото: de.pinterest.com

Въезд и получение визы: начало сложностей

Для посещения Туркменистана туристам необходимо:

  • заполнить подробную анкету,

  • составить точный маршрут поездки.

Как отмечает автор канала «Одинокий Странник» Наталья Бровцина, отказ в визе может последовать по самым мелким поводам: неправильный маршрут, неверно заполненные поля, использование неподходящей ручки для подписи.

На границе ситуация не становится проще. Пересечение требует дополнительных платежей:

  • входной сбор,

  • транспортные расходы,

  • страховой взнос,

  • ветеринарный контроль (для транспорта и животных).

Только после этого турист получает одобренный маршрут, отклонение от которого строго карается штрафом или депортацией. Одобрение маршрута требует предоплаты и множества справок.

Ашхабад: город-парадокс

Столица Туркменистана — Ашхабад — выглядит словно созданной для туристических буклетов:

  • белый мрамор везде,

  • поливаемые газоны,

  • широкие, чистые проспекты.

Однако город производит странное впечатление из-за почти полного отсутствия людей и автомобилей. По словам Бровциной, обычных туркменов из деревень чаще всего не пускают в столицу без особого разрешения.

Молчание туристов: незаметный кодекс

Особенностью жизни в Туркменистане является система поручительств. Местные жители и приезжие часто несут ответственность друг за друга. Если кто-то попадает в неприятную ситуацию, родственники и знакомые могут быть вовлечены.

Это касается и туристов: чрезмерное распространение информации о жизни в Туркменистане может поставить местных в опасное положение.

«Именно поэтому туристы уезжают молча: не хотят подставлять тех, кто их принимал», — поясняет Бровцина.

Туристы и мигранты, уезжающие за границу, часто молчат, чтобы не подвергать риску друзей и родственников, остающихся в стране.

Итог

Поездка в Туркменистан — это не только визуальные впечатления, но и необходимость соблюдать строгие правила. От тщательно подготовленного маршрута до соблюдения молчания после возвращения — все это делает туризм в стране уникальным, а для россиян особенно непривычным опытом.

2
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?