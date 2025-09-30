Страна секретов и штрафов: почему в Туркменистане туристы не говорят ни слова

Қазақ тіліне аудару

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран Азии, и путешествие сюда часто удивляет туристов с первого шага. Россияне, привыкшие к более свободным условиям, сталкиваются здесь с особенностями, о которых стоит знать заранее.

Въезд и получение визы: начало сложностей

Для посещения Туркменистана туристам необходимо:

заполнить подробную анкету,

составить точный маршрут поездки.

Как отмечает автор канала «Одинокий Странник» Наталья Бровцина, отказ в визе может последовать по самым мелким поводам: неправильный маршрут, неверно заполненные поля, использование неподходящей ручки для подписи.

На границе ситуация не становится проще. Пересечение требует дополнительных платежей:

входной сбор,

транспортные расходы,

страховой взнос,

ветеринарный контроль (для транспорта и животных).

Только после этого турист получает одобренный маршрут, отклонение от которого строго карается штрафом или депортацией. Одобрение маршрута требует предоплаты и множества справок.

Ашхабад: город-парадокс

Столица Туркменистана — Ашхабад — выглядит словно созданной для туристических буклетов:

белый мрамор везде,

поливаемые газоны,

широкие, чистые проспекты.

Однако город производит странное впечатление из-за почти полного отсутствия людей и автомобилей. По словам Бровциной, обычных туркменов из деревень чаще всего не пускают в столицу без особого разрешения.

Молчание туристов: незаметный кодекс

Особенностью жизни в Туркменистане является система поручительств. Местные жители и приезжие часто несут ответственность друг за друга. Если кто-то попадает в неприятную ситуацию, родственники и знакомые могут быть вовлечены.

Это касается и туристов: чрезмерное распространение информации о жизни в Туркменистане может поставить местных в опасное положение.

«Именно поэтому туристы уезжают молча: не хотят подставлять тех, кто их принимал», — поясняет Бровцина.

Туристы и мигранты, уезжающие за границу, часто молчат, чтобы не подвергать риску друзей и родственников, остающихся в стране.

Итог

Поездка в Туркменистан — это не только визуальные впечатления, но и необходимость соблюдать строгие правила. От тщательно подготовленного маршрута до соблюдения молчания после возвращения — все это делает туризм в стране уникальным, а для россиян особенно непривычным опытом.