По каким признакам понять, что мужчина не будет хорошим отцом

Қазақ тіліне аудару

Желание иметь детей не всегда означает готовность к отцовству. Уже на этапе отношений можно заметить тревожные сигналы. Если мужчина не выполняет обещания, постоянно опаздывает или забывает о договоренностях, ожидать от него серьезного отношения к ребенку в будущем вряд ли стоит. Безответственность в мелочах часто отражается и в больших делах, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Отношение к заботе о других

Психологи советуют обратить внимание на то, как мужчина относится к тем, кто требует внимания и ухода: животным, младшим братьям и сестрам или даже к комнатным растениям. Если в этих ситуациях он проявляет равнодушие, то и с собственным ребенком вряд ли станет заботливым и внимательным.

Еще один тревожный признак — вспыльчивость и склонность к крикам. Дети особенно чувствительны к эмоциональной атмосфере в семье: скандалы и грубое поведение могут серьезно навредить их развитию.

Отношение к детям в окружении

Если мужчина избегает общения с детьми друзей или родственников, это повод задуматься. В подобных случаях малыши воспринимаются им как помеха, а не как радость. Такой человек может не захотеть жертвовать своим временем и комфортом ради семьи.

Финансовая и личная незрелость

Еще один важный показатель — умение распоряжаться деньгами. Жизнь "от зарплаты до зарплаты", отсутствие планирования и склонность к тратам создают почву для постоянных конфликтов.

Кроме того, мужчины, которые сами ведут себя как дети и требуют к себе повышенного внимания, часто ревнуют супругу к собственному малышу. Подобное поведение говорит о психологической незрелости и нежелании брать на себя родительскую роль.

Возможность изменений

Замечая такие признаки, не стоит делать окончательные выводы. Главное — готов ли мужчина признать свои слабые стороны и работать над ними. Только в этом случае у него есть шанс стать заботливым и ответственным отцом.