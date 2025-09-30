18+
30.09.2025, 10:16

Морозилка вместо гроба: в Японии мать прятала тело 30-летней дочери в холодильнике

Новости Мира

В японской префектуре Ибараки полиция задержала 75-летнюю женщину, которая призналась, что хранила тело своей дочери в морозильной камере на протяжении двух десятилетий. История потрясла общественность своей жестокостью и необъяснимым характером, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Обнаружение тайны

В правоохранительные органы обратилась сама Кэйко Мори. Пенсионерка заявила, что у неё дома находится тело её дочери Макико, умершей 20 лет назад. При обыске полицейские действительно нашли в морозильнике останки женщины, свернувшейся в позе эмбриона.

По данным следствия, если бы дочь была жива, ей исполнилось бы 50 лет.

Неизвестные мотивы

Женщина не смогла объяснить, почему не организовала похороны и решилась хранить тело в бытовом холодильнике. Она также не уточнила причину смерти дочери. Известно лишь, что после кончины мужа Мори жила одна, хотя у неё было несколько детей.

Реакция и действия полиции

Пенсионерку арестовали за сокрытие тела. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить обстоятельства смерти. Кроме того, в рамках расследования проверят психическое состояние обвиняемой.

Мори признала свою вину и выразила сожаление о том, что не смогла похоронить дочь должным образом.

Социальный контекст

В Японии проведение похорон считается серьёзным финансовым испытанием для многих семей. Средняя стоимость погребения составляет около 750 тысяч рублей в пересчёте на российскую валюту. Однако пока неизвестно, повлиял ли именно этот фактор на решение женщины.

Итог

История Кэйко Мори остаётся загадкой: мотивы её поступка до сих пор неясны, а трагедия обнажила сразу несколько проблем — от психологического здоровья пожилых людей до финансового бремени традиционных похорон в Японии.

