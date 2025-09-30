«Во имя нравственности»: талибы отрезали Афганистан от мировой сети

Қазақ тіліне аудару

29 сентября в Афганистане произошло первое в истории страны полное отключение интернета. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks . По ее данным, власти движения «Талибан» приняли это решение под предлогом «соблюдения нравственности», передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Помимо интернета, были зафиксированы перебои в телефонной связи и спутниковом телевидении. Журналисты AFP сообщили о потере контакта с кабульским бюро, включая мобильные телефоны. По информации DW, сбои затронули мобильный интернет по всей стране, а из аэропорта Кабула отменили рейсы.

Ситуация в Кабуле и регионах

Жители Кабула рассказали BBC, что связь пропала к пяти часам вечера по местному времени. Интернет перестал работать по оптоволоконным кабелям, а ранее в сентябре власти уже отключали кабельный интернет в провинции Балх. Тогда перебои коснулись и соседних регионов: Кундуза, Бадахшана, Баглана и Тахара. Однако мобильная связь тогда еще функционировала.

Усиление ограничений после прихода к власти

С августа 2021 года, когда талибы пришли к власти, они последовательно ужесточают правила жизни в стране. Все меры объясняются необходимостью «борьбы за нравственность», однако в первую очередь они касаются прав женщин.

Женщинам и девочкам запрещено получать образование.

Введены ограничения на передвижение без сопровождения мужчины.

Закрыт доступ в парки и спортзалы.

Запрещена работа в ряде профессий.

Летом 2023 года закрыли салоны красоты и женские приюты.

Отменён закон о защите от насилия в отношении женщин.

Новый свод законов о «добродетели и пороке»

В 2024 году власти представили документ под названием «о поощрении добродетели и искоренении порока». В нем женский голос в публичном пространстве был объявлен «пороком». Женщинам запретили публично разговаривать, петь и даже читать Коран в мечетях.

В сфере образования из университетских программ исключили произведения женщин-писательниц, убрали курсы по правам человека и гендерным вопросам. Всего из учебных программ удалили 680 книг и 18 дисциплин, включая «Гендер и развитие» и «Женскую социологию». В конце 2024 года закрыли курсы акушерства — одну из последних возможностей для женщин получить образование.

Международная реакция

В июле 2025 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзаде и председателя Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Их обвинили в преступлениях против человечности, связанных с гендерным преследованием.

Отключение интернета стало очередным шагом, подтверждающим курс «Талибана» на полную изоляцию страны и жесткое ограничение прав женщин и гражданских свобод.