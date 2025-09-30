«Во имя нравственности»: талибы отрезали Афганистан от мировой сети

29 сентября в Афганистане произошло первое в истории страны полное отключение интернета. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks. По ее данным, власти движения «Талибан» приняли это решение под предлогом «соблюдения нравственности», передает Lada.kz.
Помимо интернета, были зафиксированы перебои в телефонной связи и спутниковом телевидении. Журналисты AFP сообщили о потере контакта с кабульским бюро, включая мобильные телефоны. По информации DW, сбои затронули мобильный интернет по всей стране, а из аэропорта Кабула отменили рейсы.
Жители Кабула рассказали BBC, что связь пропала к пяти часам вечера по местному времени. Интернет перестал работать по оптоволоконным кабелям, а ранее в сентябре власти уже отключали кабельный интернет в провинции Балх. Тогда перебои коснулись и соседних регионов: Кундуза, Бадахшана, Баглана и Тахара. Однако мобильная связь тогда еще функционировала.
С августа 2021 года, когда талибы пришли к власти, они последовательно ужесточают правила жизни в стране. Все меры объясняются необходимостью «борьбы за нравственность», однако в первую очередь они касаются прав женщин.
В 2024 году власти представили документ под названием «о поощрении добродетели и искоренении порока». В нем женский голос в публичном пространстве был объявлен «пороком». Женщинам запретили публично разговаривать, петь и даже читать Коран в мечетях.
В сфере образования из университетских программ исключили произведения женщин-писательниц, убрали курсы по правам человека и гендерным вопросам. Всего из учебных программ удалили 680 книг и 18 дисциплин, включая «Гендер и развитие» и «Женскую социологию». В конце 2024 года закрыли курсы акушерства — одну из последних возможностей для женщин получить образование.
В июле 2025 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзаде и председателя Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Их обвинили в преступлениях против человечности, связанных с гендерным преследованием.
Отключение интернета стало очередным шагом, подтверждающим курс «Талибана» на полную изоляцию страны и жесткое ограничение прав женщин и гражданских свобод.
