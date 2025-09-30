18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.09.2025, 11:05

«Во имя нравственности»: талибы отрезали Афганистан от мировой сети

Новости Мира 0 901

29 сентября в Афганистане произошло первое в истории страны полное отключение интернета. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks. По ее данным, власти движения «Талибан» приняли это решение под предлогом «соблюдения нравственности», передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Помимо интернета, были зафиксированы перебои в телефонной связи и спутниковом телевидении. Журналисты AFP сообщили о потере контакта с кабульским бюро, включая мобильные телефоны. По информации DW, сбои затронули мобильный интернет по всей стране, а из аэропорта Кабула отменили рейсы.

Ситуация в Кабуле и регионах

Жители Кабула рассказали BBC, что связь пропала к пяти часам вечера по местному времени. Интернет перестал работать по оптоволоконным кабелям, а ранее в сентябре власти уже отключали кабельный интернет в провинции Балх. Тогда перебои коснулись и соседних регионов: Кундуза, Бадахшана, Баглана и Тахара. Однако мобильная связь тогда еще функционировала.

Усиление ограничений после прихода к власти

С августа 2021 года, когда талибы пришли к власти, они последовательно ужесточают правила жизни в стране. Все меры объясняются необходимостью «борьбы за нравственность», однако в первую очередь они касаются прав женщин.

  • Женщинам и девочкам запрещено получать образование.
  • Введены ограничения на передвижение без сопровождения мужчины.
  • Закрыт доступ в парки и спортзалы.
  • Запрещена работа в ряде профессий.
  • Летом 2023 года закрыли салоны красоты и женские приюты.
  • Отменён закон о защите от насилия в отношении женщин.

Новый свод законов о «добродетели и пороке»

В 2024 году власти представили документ под названием «о поощрении добродетели и искоренении порока». В нем женский голос в публичном пространстве был объявлен «пороком». Женщинам запретили публично разговаривать, петь и даже читать Коран в мечетях.

В сфере образования из университетских программ исключили произведения женщин-писательниц, убрали курсы по правам человека и гендерным вопросам. Всего из учебных программ удалили 680 книг и 18 дисциплин, включая «Гендер и развитие» и «Женскую социологию». В конце 2024 года закрыли курсы акушерства — одну из последних возможностей для женщин получить образование.

Международная реакция

В июле 2025 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзаде и председателя Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Их обвинили в преступлениях против человечности, связанных с гендерным преследованием.

Отключение интернета стало очередным шагом, подтверждающим курс «Талибана» на полную изоляцию страны и жесткое ограничение прав женщин и гражданских свобод.

2
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?