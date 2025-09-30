Геомагнитный шторм обрушился на Землю — ученые не знают, чем это закончится

На Земле зафиксирована мощная магнитная буря — самая сильная за последние три месяца. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает Lada.kz.
По их данным, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7,33, что соответствует буре категории G3+ по 5-балльной шкале. Подобное явление наблюдалось последний раз 1 июня этого года, когда Землю задел мощный солнечный протуберанец.
Эксперты предупреждают, что события такого масштаба способны вызвать целый ряд последствий:
Ученые отмечают, что обстановка в околоземном космическом пространстве остается напряженной из-за повышенной солнечной активности. При этом предсказать дальнейшее развитие ситуации пока невозможно.
«Сценарных прогнозов на шторм такой категории не существовало, и модели не описывают текущее состояние», — подчеркнули специалисты.
Таким образом, ближайшие сутки могут принести как новые всплески активности, так и постепенное ослабление бури, однако точных прогнозов пока нет.
