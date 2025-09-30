Геомагнитный шторм обрушился на Землю — ученые не знают, чем это закончится

Қазақ тіліне аудару

На Земле зафиксирована мощная магнитная буря — самая сильная за последние три месяца. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает Lada.kz.

© unsplash.com

По их данным, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7,33, что соответствует буре категории G3+ по 5-балльной шкале. Подобное явление наблюдалось последний раз 1 июня этого года, когда Землю задел мощный солнечный протуберанец.

Чем опасна буря уровня G3+

Эксперты предупреждают, что события такого масштаба способны вызвать целый ряд последствий:

Энергетика : перебои в работе энергетических систем, ложные срабатывания защитных механизмов.

: перебои в работе энергетических систем, ложные срабатывания защитных механизмов. Космическая техника : ускоренное снижение высоты орбит спутников, возможные сбои в работе аппаратов.

: ускоренное снижение высоты орбит спутников, возможные сбои в работе аппаратов. Наземные системы связи: перерывы в спутниковой навигации, проблемы с низкочастотной радионавигацией и перебои высокочастотной радиосвязи.

Почему прогнозировать сложно

Ученые отмечают, что обстановка в околоземном космическом пространстве остается напряженной из-за повышенной солнечной активности. При этом предсказать дальнейшее развитие ситуации пока невозможно.

«Сценарных прогнозов на шторм такой категории не существовало, и модели не описывают текущее состояние», — подчеркнули специалисты.

Таким образом, ближайшие сутки могут принести как новые всплески активности, так и постепенное ослабление бури, однако точных прогнозов пока нет.