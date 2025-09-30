Миллионер на $14 в месяц: почему успешный человек выбрал жизнь на улице

Қазақ тіліне аудару

В Китае стала известна необычная история 32-летнего миллионера Чжао Дяня, который сознательно отказался от престижной карьеры и комфорта, чтобы жить на улице. Сегодня он тратит всего около $14 в месяц , находя радость в минимализме и простых удовольствиях, сообщает South China Morning Post, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Facebook

Тяжелое детство и давление семьи

Чжао родился в Шанхае, но в возрасте 10 лет вместе с родителями переехал в Новую Зеландию. Его детство было непростым: отец строго наказывал его за леворукость, а мать не проявляла сочувствия к эмоциональным переживаниям сына. С ранних лет Чжао оказался под сильным давлением, ведь семья требовала исключительно блестящих академических достижений.

Блестящее образование, но пустота внутри

Несмотря на трудное детство, Чжао достиг впечатляющих успехов: два бакалавра и три магистерских диплома в области финансов, учеба и работа в Сиднее, Нью-Йорке, Пекине и Париже. Однако престиж и карьерные возможности он воспринимал скорее как оковы, чем как личные достижения.

Простые радости открыты через работу руками

Во время жизни за границей Чжао сталкивался с одиночеством и чувством изоляции, но в Париже неожиданно открыл для себя удовлетворение в простых делах: работая на кухне китайского ресторана, он понял, что даже мытье посуды может приносить радость.

Решение вернуться к аскетизму

В 2023 году Чжао вернулся в Китай. Он попробовал работу официантом и помощником на пивном фестивале, а затем переехал в город Дали, провинция Юньнань. Там он принял радикальное решение: отказаться от квартиры и жить на улице. Теперь ночует под открытым небом, иногда пользуется хостелами для душа, еду получает в бесплатных вегетарианских столовых, а вещи стирает в гостиницах.

Жизнь на улице не мешает развитию

Несмотря на аскетизм, Чжао продолжает интеллектуальное развитие: читает электронные книги, организует книжные клубы и делится видео с психологическими консультациями. Он также запустил проект, помогающий детям и подросткам искать собственное призвание, а не идти по навязанному «традиционному» пути.