Россия готовит законопроект о полном запрете мата в интернете

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил законопроект, который предусматривает блокировку нецензурной лексики на всех интернет-платформах и в социальных сетях. Инициатива была внесена в августе 2025 года и, в случае принятия, коснется всех пользователей Рунета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на мат в сети – аналог с общественными местами

Свинцов подчеркнул, что правила поведения в интернете должны соответствовать законам о культуре речи в публичных местах. «Если человек использует нецензурные выражения на улице возле метро или ресторана, это квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет штраф. По моему мнению, такой же подход должен применяться и в сети интернет», — заявил депутат.

Автоматическая блокировка вместо охоты на авторов

Депутат отметил, что объем мата в интернете огромен, и предложение о блокировке направлено на упрощение работы правоохранительных органов. «Не нужно перегружать систему поиском авторов оскорбительного контента. Достаточно дать Роскомнадзору возможность блокировать его в автоматическом режиме», — пояснил Свинцов.

Конкретизация нецензурной лексики

Законопроект опирается на пояснения Роскомнадзора и касается четырех общеизвестных слов, начинающихся на «х», «п», «е» и «б». На данный момент Рунет не ограничивает доступ к контенту с ненормативной лексикой, однако инициатива депутата предполагает введение таких ограничений.