Сколько кофе можно пить без вреда для здоровья

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова рассказала «Газете.Ru», что кофе может быть полезен для организма при условии соблюдения допустимой нормы потребления. Главное — не превышать максимально допустимую дозу кофеина, которая составляет 400 мг в день, что примерно равно 3–4 чашкам зернового кофе, сообщает Lada.kz.
Толстова отмечает, что чрезмерное употребление кофе может быть опасным, особенно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы:
Гипертония и нарушения сердечного ритма могут усугубляться
Возможно учащение сердцебиения
Повышается артериальное давление
Кроме того, злоупотребление кофе вместо полноценного питания может негативно сказываться на пищеварительной системе:
Обострение хронических заболеваний
Тошнота
Изжога
Особое внимание стоит уделить людям, находящимся в периоде восстановления после инфаркта или инсульта — им кофе противопоказан.
Если нет медицинских противопоказаний и напиток потребляется в пределах нормы, кофе оказывает положительное влияние на здоровье:
Стимулирует нервную систему: повышает бодрость, концентрацию и работоспособность, снижает усталость
Поддерживает сердечно-сосудистую систему: снижает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и мерцательной аритмии
Регулирует артериальное давление: особенно полезен людям с низким давлением, у здоровых людей показатель давления практически не изменяется
Умеренное потребление кофе положительно сказывается на работе пищеварительной системы и обменных процессах:
Поддерживает здоровый уровень ферментов печени
Снижает риск рака толстой кишки у женщин
Уменьшает вероятность развития диабета второго типа
Исследования показывают, что кофе также благоприятен для нервной системы и спортивной активности:
Снижает риск болезни Паркинсона и Альцгеймера
Улучшает восстановление мышечной ткани после тренировок благодаря кофеину и антиоксидантам
Ключевой совет Марии Толстовой: кофе — полезный напиток, если его употреблять умеренно, не превышая 3–4 чашки в день, и учитывать индивидуальные особенности здоровья.
