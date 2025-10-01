18+
01.10.2025, 06:16

Сколько кофе можно пить без вреда для здоровья

Новости Мира 0 422

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова рассказала «Газете.Ru», что кофе может быть полезен для организма при условии соблюдения допустимой нормы потребления. Главное — не превышать максимально допустимую дозу кофеина, которая составляет 400 мг в день, что примерно равно 3–4 чашкам зернового кофе. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Риски при превышении нормы

Толстова отмечает, что чрезмерное употребление кофе может быть опасным, особенно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы:

  • Гипертония и нарушения сердечного ритма могут усугубляться

  • Возможно учащение сердцебиения

  • Повышается артериальное давление

Кроме того, злоупотребление кофе вместо полноценного питания может негативно сказываться на пищеварительной системе:

  • Обострение хронических заболеваний

  • Тошнота

  • Изжога

Особое внимание стоит уделить людям, находящимся в периоде восстановления после инфаркта или инсульта — им кофе противопоказан.

Польза кофе при умеренном употреблении

Если нет медицинских противопоказаний и напиток потребляется в пределах нормы, кофе оказывает положительное влияние на здоровье:

  • Стимулирует нервную систему: повышает бодрость, концентрацию и работоспособность, снижает усталость

  • Поддерживает сердечно-сосудистую систему: снижает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и мерцательной аритмии

  • Регулирует артериальное давление: особенно полезен людям с низким давлением, у здоровых людей показатель давления практически не изменяется

Положительное влияние на пищеварение и обмен веществ

Умеренное потребление кофе положительно сказывается на работе пищеварительной системы и обменных процессах:

  • Поддерживает здоровый уровень ферментов печени

  • Снижает риск рака толстой кишки у женщин

  • Уменьшает вероятность развития диабета второго типа

Защита мозга и поддержка физической активности

Исследования показывают, что кофе также благоприятен для нервной системы и спортивной активности:

  • Снижает риск болезни Паркинсона и Альцгеймера

  • Улучшает восстановление мышечной ткани после тренировок благодаря кофеину и антиоксидантам

Итог

Ключевой совет Марии Толстовой: кофе — полезный напиток, если его употреблять умеренно, не превышая 3–4 чашки в день, и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

1
0
0
