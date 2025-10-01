Сколько кофе можно пить без вреда для здоровья

Қазақ тіліне аудару

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова рассказала «Газете.Ru» , что кофе может быть полезен для организма при условии соблюдения допустимой нормы потребления. Главное — не превышать максимально допустимую дозу кофеина, которая составляет 400 мг в день , что примерно равно 3–4 чашкам зернового кофе, сообщает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com

Риски при превышении нормы

Толстова отмечает, что чрезмерное употребление кофе может быть опасным, особенно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы:

Гипертония и нарушения сердечного ритма могут усугубляться

Возможно учащение сердцебиения

Повышается артериальное давление

Кроме того, злоупотребление кофе вместо полноценного питания может негативно сказываться на пищеварительной системе:

Обострение хронических заболеваний

Тошнота

Изжога

Особое внимание стоит уделить людям, находящимся в периоде восстановления после инфаркта или инсульта — им кофе противопоказан.

Польза кофе при умеренном употреблении

Если нет медицинских противопоказаний и напиток потребляется в пределах нормы, кофе оказывает положительное влияние на здоровье:

Стимулирует нервную систему : повышает бодрость, концентрацию и работоспособность, снижает усталость

Поддерживает сердечно-сосудистую систему : снижает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и мерцательной аритмии

Регулирует артериальное давление: особенно полезен людям с низким давлением, у здоровых людей показатель давления практически не изменяется

Положительное влияние на пищеварение и обмен веществ

Умеренное потребление кофе положительно сказывается на работе пищеварительной системы и обменных процессах:

Поддерживает здоровый уровень ферментов печени

Снижает риск рака толстой кишки у женщин

Уменьшает вероятность развития диабета второго типа

Защита мозга и поддержка физической активности

Исследования показывают, что кофе также благоприятен для нервной системы и спортивной активности:

Снижает риск болезни Паркинсона и Альцгеймера

Улучшает восстановление мышечной ткани после тренировок благодаря кофеину и антиоксидантам

Итог

Ключевой совет Марии Толстовой: кофе — полезный напиток, если его употреблять умеренно, не превышая 3–4 чашки в день, и учитывать индивидуальные особенности здоровья.