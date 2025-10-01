В России вводят проверку возраста покупателей по биометрии

Қазақ тіліне аудару

В российских магазинах появится возможность покупать алкоголь и табак с подтверждением возраста через распознавание лица. Нововведение направлено на ускорение процесса покупки и повышение удобства для покупателей, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба Сбера

Биометрия на кассах и в вендинговых аппаратах

Сервис проверки возраста через биометрию будет установлен на кассах самообслуживания до конца ноября. В вендинговых аппаратах нововведение появится еще раньше — до конца октября.

Как использовать систему

Для работы с сервисом покупателям необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первые тестовые запуски технологии пройдут в нескольких московских фитнес-клубах.

Ограничение доступа для несовершеннолетних

С помощью биометрии система будет определять количество полных лет покупателя. Если покупателю больше 18 лет, операция покупки разрешается, в противном случае — отклоняется. В аппарате вице-премьера отметили, что технология также поможет предотвратить продажу энергетиков детям и подросткам.

Современные альтернативы

На данный момент единственный способ подтвердить возраст без предъявления документов — использование QR-кода через мессенджер МАХ. Новая система биометрической идентификации предоставит более надежный и автоматизированный метод.