Правительственный шатдаун начался в США

С 1 октября в Соединённых Штатах вступил в силу новый финансовый год, однако отсутствие согласованного бюджета между партиями вынудило федеральное правительство частично приостановить свою работу. Об этом сообщили американские СМИ, включая Fox News, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Причина — провал переговоров в Конгрессе

Главной причиной шатдауна стало отсутствие компромисса между демократами и республиканцами по вопросу финансирования государственных структур.

Сенат США накануне отклонил предложенный демократами законопроект о временном финансировании.

Это автоматически повысило риск остановки работы федеральных учреждений.

Политическое противостояние обострилось

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз предупредил, что шатдаун может затянуться на несколько недель. Он подчеркнул, что стороны далеки от консенсуса, а ситуация может осложнить работу ключевых государственных институтов.

Позиция Дональда Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что шатдаун был предсказуем и наступил в ночь на 1 октября из-за позиции демократов.

Глава Белого дома обвинил оппонентов в блокировке бюджета.

По его словам, демократы сознательно пошли на обострение политического кризиса.

Не первый случай за время президентства Трампа

Это уже не первая угроза остановки работы правительства в период второго срока Дональда Трампа. Ранее схожая ситуация возникала, однако тогда компромисс между партиями был найден в последний момент, и шатдаун удалось предотвратить.