Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO лишились поддержки

Десятки популярных устройств экосистемы Xiaomi официально признаны устаревшими и перешли в категорию End of Life (EOL). Об этом сообщает специализированный портал XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Попадание гаджета в список EOL означает, что:
прекращается выпуск обновлений системы;
устройства больше не будут получать патчи безопасности;
исключается возможность обновления до новой версии фирменной прошивки HyperOS 3.
Таким образом, смартфоны и планшеты, оставшиеся без поддержки, становятся уязвимыми перед киберугрозами и хакерскими атаками.
Среди устройств, лишившихся поддержки, оказались:
Redmi: Note 13 4G, вся линейка Redmi 12 и Note 12, A2 и A2+;
POCO: C51, C55, C65, C71, C75, M4, M5, M5s, M6 Plus, M6 Pro, X4 GT и X4 GT Pro, X5 и X5 Pro, F4, F4 Pro, F4 GT, F5;
планшет Redmi Pad SE.
Под обновления больше не попадут и ряд смартфонов под брендом Xiaomi:
серия Xiaomi 12: 12 Lite, 12X, Civi;
флагманские устройства: Mi MIX Fold, Mix 4;
серия Xiaomi 11: 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, Mi 11 (включая LE, X, X Pro, i, Pro, Lite, Ultra, Lite 5G);
планшеты: Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro.
Так как перечисленные модели больше не будут получать обновления безопасности, владельцам стоит учитывать возможные риски. Эксперты советуют:
воздерживаться от хранения на устаревших устройствах конфиденциальной информации;
быть внимательными при установке приложений;
рассмотреть возможность замены гаджета на более современный, чтобы обеспечить защиту данных.
