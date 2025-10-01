Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO лишились поддержки

Қазақ тіліне аудару

Десятки популярных устройств экосистемы Xiaomi официально признаны устаревшими и перешли в категорию End of Life (EOL) . Об этом сообщает специализированный портал XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com

Что означает статус End of Life

Попадание гаджета в список EOL означает, что:

прекращается выпуск обновлений системы;

устройства больше не будут получать патчи безопасности;

исключается возможность обновления до новой версии фирменной прошивки HyperOS 3.

Таким образом, смартфоны и планшеты, оставшиеся без поддержки, становятся уязвимыми перед киберугрозами и хакерскими атаками.

Модели Redmi и POCO без обновлений

Среди устройств, лишившихся поддержки, оказались:

Redmi : Note 13 4G, вся линейка Redmi 12 и Note 12, A2 и A2+;

POCO : C51, C55, C65, C71, C75, M4, M5, M5s, M6 Plus, M6 Pro, X4 GT и X4 GT Pro, X5 и X5 Pro, F4, F4 Pro, F4 GT, F5;

планшет Redmi Pad SE.

Устаревшие модели Xiaomi

Под обновления больше не попадут и ряд смартфонов под брендом Xiaomi:

серия Xiaomi 12 : 12 Lite, 12X, Civi;

флагманские устройства: Mi MIX Fold, Mix 4;

серия Xiaomi 11 : 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, Mi 11 (включая LE, X, X Pro, i, Pro, Lite, Ultra, Lite 5G);

планшеты: Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro.

Что делать пользователям

Так как перечисленные модели больше не будут получать обновления безопасности, владельцам стоит учитывать возможные риски. Эксперты советуют: