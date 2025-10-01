18+
01.10.2025, 12:39

О рисках злоупотребления чаем: почему привычный напиток может навредить организму

Новости Мира 0 571

Эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что чрезмерное употребление чая может негативно сказаться на здоровье.
Главная причина — высокое содержание танинов. Эти вещества влияют на микрофлору кишечника, способны вызывать тяжесть, дискомфорт или даже болезненные ощущения после еды, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Риск обезвоживания

По словам специалиста, чай обладает мочегонным эффектом. В больших количествах он приводит к активному выведению жидкости из организма, что повышает вероятность обезвоживания. Нарушение водного баланса влечет за собой сопутствующие проблемы со здоровьем.

Влияние на нервную систему

Вереина напомнила, что в чае содержится кофеин. У людей с повышенной чувствительностью это может вызвать тревожность, раздражительность, а также затруднения с засыпанием. Поэтому тем, кто страдает от бессонницы или склонен к нервной возбудимости, стоит ограничивать количество чая.

Несовместимость с витаминами

Врач предостерегла от привычки запивать витаминные комплексы чаем. Танины образуют нерастворимые соединения с витаминами, снижая их усвояемость и, соответственно, эффективность профилактики и лечения.

Взаимодействие с лекарствами

Особую осторожность необходимо проявлять людям, принимающим медикаменты. Чай может:

  • снижать действие оральных контрацептивов;

  • препятствовать усвоению железа;

  • ослаблять эффективность ряда препаратов;

  • одновременно усиливать эффект антидепрессантов, что способно привести к перевозбуждению и проблемам со сном.

Рекомендации врачей

Специалисты советуют умеренно подходить к употреблению чая, учитывать индивидуальные особенности организма и не сочетать напиток с приемом витаминов или лекарств. В противном случае привычный для многих продукт может стать причиной серьезных нарушений здоровья.

1
0
0
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?