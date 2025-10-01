О рисках злоупотребления чаем: почему привычный напиток может навредить организму

Қазақ тіліне аудару

Эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что чрезмерное употребление чая может негативно сказаться на здоровье. Главная причина — высокое содержание танинов. Эти вещества влияют на микрофлору кишечника, способны вызывать тяжесть, дискомфорт или даже болезненные ощущения после еды, сообщает Lada.kz.

Риск обезвоживания

По словам специалиста, чай обладает мочегонным эффектом. В больших количествах он приводит к активному выведению жидкости из организма, что повышает вероятность обезвоживания. Нарушение водного баланса влечет за собой сопутствующие проблемы со здоровьем.

Влияние на нервную систему

Вереина напомнила, что в чае содержится кофеин. У людей с повышенной чувствительностью это может вызвать тревожность, раздражительность, а также затруднения с засыпанием. Поэтому тем, кто страдает от бессонницы или склонен к нервной возбудимости, стоит ограничивать количество чая.

Несовместимость с витаминами

Врач предостерегла от привычки запивать витаминные комплексы чаем. Танины образуют нерастворимые соединения с витаминами, снижая их усвояемость и, соответственно, эффективность профилактики и лечения.

Взаимодействие с лекарствами

Особую осторожность необходимо проявлять людям, принимающим медикаменты. Чай может:

снижать действие оральных контрацептивов;

препятствовать усвоению железа;

ослаблять эффективность ряда препаратов;

одновременно усиливать эффект антидепрессантов, что способно привести к перевозбуждению и проблемам со сном.

Рекомендации врачей

Специалисты советуют умеренно подходить к употреблению чая, учитывать индивидуальные особенности организма и не сочетать напиток с приемом витаминов или лекарств. В противном случае привычный для многих продукт может стать причиной серьезных нарушений здоровья.