Названы два типа продуктов, которые ухудшают память

Пожилым людям стоит внимательнее следить за рационом: ежедневное употребление переработанного мяса и сладких газированных напитков может серьезно повлиять на когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вирджиния Тек (США), результаты семилетнего исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В научной работе приняли участие более 5 тысяч американцев старше 55 лет. Все участники регулярно проходили тесты на память и заполняли подробные анкеты о своем питании.
Цель исследования — выявить связь между рационом и когнитивными нарушениями, включая снижение памяти и риск развития деменции.
Анализ показал следующие закономерности:
Переработанное мясо (бекон, колбаса, ветчина) увеличивает риск ухудшения памяти на 17% за регулярное ежедневное потребление.
Сладкие газированные напитки повышают этот риск еще на 6% за каждую порцию.
Наиболее сильное снижение когнитивных функций наблюдалось у участников, которые регулярно сочетали оба продукта в рационе.
Интересно, что другие ультрапереработанные продукты — снековые батончики, выпечка, замороженные блюда — не показали такого выраженного негативного влияния на память. Это позволяет ученым выделить колбасу и сладкие напитки как основные «памятные ловушки».
Авторы работы советуют пожилым людям обратить внимание на рацион и внести простые, но эффективные изменения:
Ограничить или полностью исключить мясные полуфабрикаты.
Заменить газировку на воду или несладкие напитки.
Чаще готовить дома, используя свежие продукты.
По словам ученых, такие шаги могут значительно замедлить снижение памяти и снизить вероятность развития деменции.
