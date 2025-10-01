18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 17:10

Названы два типа продуктов, которые ухудшают память

Новости Мира 0 518

Пожилым людям стоит внимательнее следить за рационом: ежедневное употребление переработанного мяса и сладких газированных напитков может серьезно повлиять на когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вирджиния Тек (США), результаты семилетнего исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Фото: freepik
Фото: freepik

Исследование: кто и как проверялся

В научной работе приняли участие более 5 тысяч американцев старше 55 лет. Все участники регулярно проходили тесты на память и заполняли подробные анкеты о своем питании.

Цель исследования — выявить связь между рационом и когнитивными нарушениями, включая снижение памяти и риск развития деменции.

Главные факторы риска: колбаса и газировка

Анализ показал следующие закономерности:

  • Переработанное мясо (бекон, колбаса, ветчина) увеличивает риск ухудшения памяти на 17% за регулярное ежедневное потребление.

  • Сладкие газированные напитки повышают этот риск еще на 6% за каждую порцию.

  • Наиболее сильное снижение когнитивных функций наблюдалось у участников, которые регулярно сочетали оба продукта в рационе.

Интересно, что другие ультрапереработанные продукты — снековые батончики, выпечка, замороженные блюда — не показали такого выраженного негативного влияния на память. Это позволяет ученым выделить колбасу и сладкие напитки как основные «памятные ловушки».

Рекомендации исследователей

Авторы работы советуют пожилым людям обратить внимание на рацион и внести простые, но эффективные изменения:

  • Ограничить или полностью исключить мясные полуфабрикаты.

  • Заменить газировку на воду или несладкие напитки.

  • Чаще готовить дома, используя свежие продукты.

По словам ученых, такие шаги могут значительно замедлить снижение памяти и снизить вероятность развития деменции.

