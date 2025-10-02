Ошибка кассира принесла женщине $300 тысяч

Қазақ тіліне аудару

В США необычный случай с лотереей принес одной женщине крупный выигрыш — $300 тысяч. Как сообщает UPI, все произошло благодаря случайной ошибке кассира, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как произошла ошибка

По словам победительницы, она изначально хотела купить обычный билет лотереи Palmetto Cash 5. Однако кассир по ошибке выдал ей билет другой игры. После уточнения заказа продавец предложил оформить правильный билет, и женщина согласилась.

На этот раз она решила не выбирать числа самостоятельно, а воспользоваться автоматической генерацией номеров.

Судьбоносный билет

Как призналась американка, именно случайная ошибка кассира привела к выигрышу: «Если бы кассир не ошибся, я бы не выиграла».

Именно сгенерированные автоматически числа полностью совпали с выигрышной комбинацией розыгрыша, принесшей ей $300 тысяч.

Планы на выигрыш

Женщина уже поделилась планами на деньги. Часть суммы будет направлена на ремонт дома, а оставшиеся средства она намерена потратить на семью и личные нужды.