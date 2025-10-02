В США украли виски стоимостью $1 млн

Қазақ тіліне аудару

Крупная кража крафтового виски потрясла США: со склада винокурни Westland Distillery исчезли 12 тысяч бутылок алкоголя, общая стоимость которых оценивается почти в $1 миллион , сообщает AP News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Как произошла кража

По данным представителей винокурни, злоумышленники использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к складу и вывезти груз. Среди похищенного — практически половина годового запаса редкого односолодового виски Garryana 10-летней выдержки, производство которого занимает более десяти лет.

Управляющий директор винокурни, Джейсон Мур, охарактеризовал произошедшее как «прискорбную и довольно экстраординарную ситуацию».

Ценность украденного виски

Эксперты отмечают, что похищенный виски имеет высокую коллекционную стоимость. Лимитированная серия Garryana признана третьей лучшей в мире по версии авторитетного издания Whisky Advocate.

Расследование и меры безопасности

На данный момент расследованием занимается офис шерифа округа Скагит, однако представители правоохранительных органов пока не предоставили официальных комментариев.

Компания уже усилила меры безопасности на складе и сосредоточена на выполнении обязательств перед клиентами. Несмотря на значительный финансовый ущерб, винокурня, принадлежащая французской группе Remy Cointreau, продолжит свою работу.