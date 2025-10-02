В США украли виски стоимостью $1 млн

Крупная кража крафтового виски потрясла США: со склада винокурни Westland Distillery исчезли 12 тысяч бутылок алкоголя, общая стоимость которых оценивается почти в $1 миллион, сообщает AP News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным представителей винокурни, злоумышленники использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к складу и вывезти груз. Среди похищенного — практически половина годового запаса редкого односолодового виски Garryana 10-летней выдержки, производство которого занимает более десяти лет.
Управляющий директор винокурни, Джейсон Мур, охарактеризовал произошедшее как «прискорбную и довольно экстраординарную ситуацию».
Эксперты отмечают, что похищенный виски имеет высокую коллекционную стоимость. Лимитированная серия Garryana признана третьей лучшей в мире по версии авторитетного издания Whisky Advocate.
На данный момент расследованием занимается офис шерифа округа Скагит, однако представители правоохранительных органов пока не предоставили официальных комментариев.
Компания уже усилила меры безопасности на складе и сосредоточена на выполнении обязательств перед клиентами. Несмотря на значительный финансовый ущерб, винокурня, принадлежащая французской группе Remy Cointreau, продолжит свою работу.
