Врач предупредила о неожиданной опасности кофе из кофемашин

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова предупредила о потенциальной опасности кофе, приготовленного в кофемашинах. По её словам, такой напиток содержит вещества, способствующие повышению уровня вредного холестерина в крови, что может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Дитерпены и их влияние на организм

Толстова отметила, что в кофемашинном кофе присутствуют дитерпены — кафестол и кахвеол. Эти соединения увеличивают концентрацию «плохого» холестерина (ЛПНП), что способствует образованию холестериновых бляшек. В дальнейшем это может привести к атеросклерозу, повышенному артериальному давлению, инсультам и ишемической болезни сердца.

Причины повышенного риска при использовании кофемашин

Врач объяснила, что не все кофемашины способны качественно фильтровать напиток. В результате вредные вещества остаются в кофе и попадают в организм. Это делает регулярное употребление такого напитка потенциально опасным для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Опасности растворимого кофе

Толстова также обратила внимание на растворимый кофе. В нём содержится акриламид — вещество, образующееся при обжарке зерен. Избыток акриламида может способствовать развитию онкологических заболеваний и поражению нервной системы. При этом в растворимом кофе акриламида вдвое больше, чем в зерновом.

Рекомендации по безопасному употреблению

Врач подчеркнула важность умеренности при употреблении растворимого кофе. Чтобы снизить риски для здоровья, напиток должен быть качественным, правильно приготовленным и отфильтрованным. В таком случае кофе не представляет угрозы и может оставаться частью повседневного рациона.