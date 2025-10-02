Третьи сутки без стабилизации: сильнейший магнитный шторм продолжает атаковать планету

Магнитная буря, признанная учеными одной из самых мощных за последние годы, продолжается уже третьи сутки. По словам специалистов, ситуацию усугубляют рекордные показатели солнечного ветра, сообщает Lada.kz.
По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), буря, начавшаяся в ночь на 30 сентября, до сих пор не демонстрирует признаков ослабления.
Шторм длится более 50 часов подряд.
Его интенсивность колеблется в диапазоне от G1 до G3.
Большую часть времени фиксируются средние уровни активности с отдельными сильными пиками.
Главным фактором нестабильности ученые называют рекордные скорости солнечного ветра:
показатели держатся в пределах 700–800 км/с;
периодически фиксируются всплески до 900 км/с;
для сравнения: нормальные значения составляют 300–450 км/с.
Такое явление объясняется совокупностью сразу двух факторов: высокой вспышечной активности на Солнце и воздействием крупной корональной дыры, в зону которой Земля вошла минувшей ночью.
Исследователи отмечают, что солнечные вспышки пока ограничиваются событиями М-класса. Несмотря на высокую мощность, они примерно в десять раз слабее X-класса, который считается максимальным уровнем опасности.
По словам специалистов, магнитосфера Земли достигла своеобразного равновесия. Однако это равновесие сохраняется не в спокойном состоянии, а в режиме непрерывной средней бури.
Эксперты считают, что ситуацию могут резко ухудшить лишь крупные солнечные вспышки или лобовые удары плазменных облаков. В противном случае, первые признаки улучшения геомагнитной обстановки могут проявиться уже в течение ближайших 1–2 суток.
Комментарии0 комментарий(ев)