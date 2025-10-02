18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 11:25

Третьи сутки без стабилизации: сильнейший магнитный шторм продолжает атаковать планету

Новости Мира 0 419

Магнитная буря, признанная учеными одной из самых мощных за последние годы, продолжается уже третьи сутки. По словам специалистов, ситуацию усугубляют рекордные показатели солнечного ветра, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Третьи сутки без стабилизации

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), буря, начавшаяся в ночь на 30 сентября, до сих пор не демонстрирует признаков ослабления.

  • Шторм длится более 50 часов подряд.

  • Его интенсивность колеблется в диапазоне от G1 до G3.

  • Большую часть времени фиксируются средние уровни активности с отдельными сильными пиками.

Причина — экстремальный солнечный ветер

Главным фактором нестабильности ученые называют рекордные скорости солнечного ветра:

  • показатели держатся в пределах 700–800 км/с;

  • периодически фиксируются всплески до 900 км/с;

  • для сравнения: нормальные значения составляют 300–450 км/с.

Такое явление объясняется совокупностью сразу двух факторов: высокой вспышечной активности на Солнце и воздействием крупной корональной дыры, в зону которой Земля вошла минувшей ночью.

Опасные, но не экстремальные вспышки

Исследователи отмечают, что солнечные вспышки пока ограничиваются событиями М-класса. Несмотря на высокую мощность, они примерно в десять раз слабее X-класса, который считается максимальным уровнем опасности.

Стабильность в состоянии бури

По словам специалистов, магнитосфера Земли достигла своеобразного равновесия. Однако это равновесие сохраняется не в спокойном состоянии, а в режиме непрерывной средней бури.

Эксперты считают, что ситуацию могут резко ухудшить лишь крупные солнечные вспышки или лобовые удары плазменных облаков. В противном случае, первые признаки улучшения геомагнитной обстановки могут проявиться уже в течение ближайших 1–2 суток.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?