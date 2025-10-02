Белорусам предлагают новый кредит под «разоблачение»

Қазақ тіліне аудару

В Беларуси появился очередной сценарий телефонного мошенничества. Злоумышленники предлагают гражданам оформить кредит якобы для помощи правоохранительным органам в разоблачении «неблагонадежных сотрудников банка». Однако на деле доверчивые люди становятся жертвами аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: minsknews.by

Как действует схема мошенников

Связь осуществляется через мессенджеры.

Звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков.

Вместо привычных угроз уголовным делом или обыском они используют иной подход – просят «помочь в расследовании».

Жертве объясняют, что для «поимки преступника» нужно взять кредит и перевести деньги на указанный счет.

Почему схема опасна

На первый взгляд обращение звучит убедительно: мошенники общаются вежливо, избегая запугивания. Однако итог всегда один – потеря собственных средств. Как отмечают в МВД, такие истории заканчиваются тем, что пострадавшим приходится пересказывать детали уже следователю, ведь деньги к этому моменту безвозвратно уходят аферистам.

Предупреждение милиции

Правоохранители подчеркивают:

сотрудники банков и государственных органов никогда не просят граждан брать кредиты;

официальные представители не связываются через мессенджеры для «тайных операций»;

единственно верное решение в подобной ситуации – сразу прекратить разговор.

Главное правило безопасности

Милиция Минска напоминает: любые предложения оформить кредит для «оперативных нужд» — это мошенничество. Чтобы не попасть в ловушку аферистов, важно сохранять бдительность, не доверять звонкам из мессенджеров и сразу прекращать общение с подозрительными собеседниками.