Белорусам предлагают новый кредит под «разоблачение»

В Беларуси появился очередной сценарий телефонного мошенничества. Злоумышленники предлагают гражданам оформить кредит якобы для помощи правоохранительным органам в разоблачении «неблагонадежных сотрудников банка». Однако на деле доверчивые люди становятся жертвами аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Связь осуществляется через мессенджеры.
Звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков.
Вместо привычных угроз уголовным делом или обыском они используют иной подход – просят «помочь в расследовании».
Жертве объясняют, что для «поимки преступника» нужно взять кредит и перевести деньги на указанный счет.
На первый взгляд обращение звучит убедительно: мошенники общаются вежливо, избегая запугивания. Однако итог всегда один – потеря собственных средств. Как отмечают в МВД, такие истории заканчиваются тем, что пострадавшим приходится пересказывать детали уже следователю, ведь деньги к этому моменту безвозвратно уходят аферистам.
Правоохранители подчеркивают:
сотрудники банков и государственных органов никогда не просят граждан брать кредиты;
официальные представители не связываются через мессенджеры для «тайных операций»;
единственно верное решение в подобной ситуации – сразу прекратить разговор.
Милиция Минска напоминает: любые предложения оформить кредит для «оперативных нужд» — это мошенничество. Чтобы не попасть в ловушку аферистов, важно сохранять бдительность, не доверять звонкам из мессенджеров и сразу прекращать общение с подозрительными собеседниками.
