Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Недавно в сети появились первые официальные изображения нового флагмана Samsung — Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Headlines. Рендеры опубликовал известный инсайдер OnLeaks, который ранее не раз демонстрировал точные изображения будущих смартфонов, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Судя по опубликованным рендерам, Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит классические черты премиальных устройств компании:
Плоский экран и задняя панель.
Тонкие симметричные рамки дисплея.
Слегка закругленные углы корпуса, придающие современный вид.
На правом торце разместят физические кнопки управления — блокировку экрана и регулировку громкости. На нижней части корпуса расположены лоток для SIM-карты и динамик. Также смартфон получит стилус, который удобно хранить в специальной нише.
Задняя панель Galaxy S26 Ultra будет обновлена. На ней расположены четыре камеры, организованные в два ряда. Главный сенсор камеры получит разрешение 200 мегапикселей, что делает устройство одним из самых продвинутых в плане фотосъемки на рынке.
Флагман ожидается с высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако в некоторых регионах, преимущественно в Европе, компания может выпустить версию с собственным процессором Exynos 2600.
Технические характеристики включают:
16 ГБ оперативной памяти.
До 1 ТБ встроенной памяти, что позволяет хранить огромные объемы данных и приложений.
По мнению экспертов, дизайн Galaxy S26 Ultra в целом напоминает Galaxy S25 Ultra, но основное отличие заключается в задней панели и конфигурации камер.
Презентация нового флагмана ожидается в начале 2026 года.
