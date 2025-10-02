Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Қазақ тіліне аудару

Недавно в сети появились первые официальные изображения нового флагмана Samsung — Galaxy S26 Ultra . Об этом сообщает издание Android Headlines. Рендеры опубликовал известный инсайдер OnLeaks, который ранее не раз демонстрировал точные изображения будущих смартфонов, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: TechTalkTV / YouTube

Дизайн: плоский экран и обновленная задняя панель

Судя по опубликованным рендерам, Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит классические черты премиальных устройств компании:

Плоский экран и задняя панель.

Тонкие симметричные рамки дисплея .

Слегка закругленные углы корпуса, придающие современный вид.

На правом торце разместят физические кнопки управления — блокировку экрана и регулировку громкости. На нижней части корпуса расположены лоток для SIM-карты и динамик. Также смартфон получит стилус, который удобно хранить в специальной нише.

Камера: четыре объектива и рекордные 200 мегапикселей

Задняя панель Galaxy S26 Ultra будет обновлена. На ней расположены четыре камеры, организованные в два ряда. Главный сенсор камеры получит разрешение 200 мегапикселей, что делает устройство одним из самых продвинутых в плане фотосъемки на рынке.

Производительность: топовые процессоры и внушительный объем памяти

Флагман ожидается с высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако в некоторых регионах, преимущественно в Европе, компания может выпустить версию с собственным процессором Exynos 2600.

Технические характеристики включают:

16 ГБ оперативной памяти .

До 1 ТБ встроенной памяти, что позволяет хранить огромные объемы данных и приложений.

Сходство с предшественником и дата релиза

По мнению экспертов, дизайн Galaxy S26 Ultra в целом напоминает Galaxy S25 Ultra, но основное отличие заключается в задней панели и конфигурации камер.

Презентация нового флагмана ожидается в начале 2026 года.