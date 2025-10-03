Шесть минут темноты: учёные объявили дату рекордного затмения века

Қазақ тіліне аудару

В 2027 году небо погрузится во тьму на более чем шесть минут в одном из самых исторически значимых уголков Земли. Учёные уже называют это событие «затмением века», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Daily Galaxy.

Фото: YouTube

Долгожданное затмение XXI века

2 августа 2027 года над Северной Африкой, Ближним Востоком и частями Южной Европы пройдёт одно из самых редких астрономических явлений. Это будет самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века, которое не только подарит уникальное зрелище, но и станет культурным и географическим феноменом, привлекающим внимание как туристов, так и исследователей.

Максимальная фаза затмения продлится до 6 минут и 23 секунд, а его эпицентр окажется в Луксоре, Египет — городе с тысячелетней историей.

Эксперт Джей Андерсон, ветеран метеорологии затмений и сооснователь сайта Eclipsophile, отмечает уникальные погодные условия региона:

«Некоторые участки трассы затмения — над Ливией и западным Египтом — за последние 23 года в августе не видели облаков в день затмения».

Это делает событие 2027 года одним из самых предсказуемых и удобных для наблюдения полных солнечных затмений современности.

Путешествие через древние земли

Длина пути затмения составит 15 227 км (9 462 мили). Оно начнётся над Северной Атлантикой, пройдёт через Гибралтарский пролив и пересечёт южную Испанию, северное Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет, а затем — Саудовскую Аравию, Йемен и части Восточной Африки.

Хотя большая часть Европы не увидит полную фазу, южная Испания, особенно Кадис и Малага, окунётся во мрак почти на 3 минуты. Во Франции затмение будет лишь частичным: до 72% покрытия в Тулузе и Марселе и около 50% в Париже.

Момент максимального затмения произойдёт к юго-востоку от Луксора, когда Солнце скроется за Луной в полдень, высоко над храмами Карнака, Луксора и Долиной царей. Это редкое сочетание природного и человеческого наследия уже привлекает огромный интерес: туристические пакеты для наблюдения затмения раскуплены за годы вперёд.

Уникальная научная возможность

Солнечные затмения — не только впечатляющее зрелище, но и важный инструмент для исследований. В фазе полной тьмы становится видимой солнечная корона — разреженная внешняя атмосфера Солнца. Учёные используют это время для изучения магнитных структур, потоков плазмы и корональных выбросов.

Международная координация ожидается и в 2027 году, включая участие NASA. Агентство регулярно использует полные затмения для калибровки инструментов, изучения космической погоды и тестирования новых методов наблюдений. Длительная продолжительность затмения и высокая позиция Солнца позволят вести высокоточные наблюдения, редко доступные в современных затменных кампаниях.

Университеты Египта, Испании и Марокко готовят выездные лаборатории, а обсерватории обеспечат глобальные прямые трансляции события.

Туризм, традиции и гонка за тенью

Индустрия затменного туризма активно развивается, и 2027 год обещает побить все рекорды. Египетское туристическое управление сообщает, что в Луксоре почти все места для проживания уже забронированы. Интерес проявляют как научные группы, так и культурные туристы.

По словам специалиста Forbes Джейми Картера:

«Полное солнечное затмение — одно из немногих явлений, которое объединяет людей в восхищении. Шесть коротких минут все взгляды устремлены к небу — не от страха, а от удивления».

Солнечные затмения наблюдали и записывали в Египте на протяжении тысячелетий. Историки предполагают, что древние астрономы фиксировали их на стенах храмов и в звездных картах, рассматривая как знаки богов. В 2027 году тень вновь пройдёт по тем же древним камням, объединяя современную науку и древние мифы в уникальном природном явлении.