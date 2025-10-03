Российский боец потряс врачей, принеся им свою оторванную руку

Қазақ тіліне аудару

В одной из военных медсанчастей российский военнослужащий совершил необычный и шокирующий поступок — самостоятельно принес в операционную свою оторванную левую руку. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным «Кетанов», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: rg.ru

Тяжелое ранение и удивительное самообладание

По словам медика, недавно боец получил крайне тяжелое ранение, в результате которого произошла травматическая ампутация руки на уровне плеча. Левая конечность была полностью утрачена, а правая держалась лишь на мягких тканях.

Несмотря на критическое состояние, военнослужащий самостоятельно вошел в операционную и спокойно лег на стол. Его выдержка и спокойствие поразили даже опытных врачей, привыкших к сложным ранениям на передовой.

Медицинская помощь и прогноз

Команда медиков сделала все возможное для стабилизации состояния бойца и формирования культи. Врач отметил, что восстановить утраченную руку уже невозможно, однако прогноз на выздоровление остается благоприятным.

«Голова, мозг и ноги не пострадали, поэтому с протезированием боец сможет вести полноценную жизнь», — добавил «Кетанов».

Мужество, которое впечатлило специалистов

Медик подчеркнул, что стойкость и мужество военнослужащего произвели сильное впечатление даже на опытных врачей. Его поведение стало ярким примером дисциплины и самообладания в экстремальной ситуации.