03.10.2025, 09:14

Дженнифер Лопес без макияжа: поклонники раскритиковали «неестественный» образ

Новости Мира 0 449

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которой недавно исполнилось 56 лет, опубликовала видео, где предстала перед поклонниками без макияжа и укладки. Видео появилось на её официальной странице в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jlo/Instagram
Фото: Jlo/Instagram

"Каждый день мой день рождения", — подписала видео Лопес, демонстрируя естественный образ.

Реакция пользователей соцсетей

Не все подписчики оценили честность певицы. Многие отметили, что видео выглядит отредактированным с фильтрами. Среди комментариев можно встретить:

  • «С 10 фильтрами очень натурально, да»

  • «Может быть, она и без макияжа, но не без фильтров»

  • «Здесь нет ничего настоящего»

Таким образом, реакция аудитории была неоднозначной: часть поклонников похвалила естественность, а другие усомнились в «натуральности» образа.

Семейная прогулка в Беверли-Хиллз

6 сентября Лопес была замечена на прогулке вместе с 13-летним сыном Бена Аффлека. К ним присоединилась 17-летняя дочь певицы Эмма.

  • Дженнифер Лопес: белый топ, синие широкие брюки и босоножки на каблуках

  • Сын Бена Аффлека: белая футболка, расстегнутая голубая рубашка, бежевые шорты и кроссовки

  • Эмма Лопес: серая футболка, зеленые бриджи и сабо

Семья провела время за обедом и шопингом по магазинам Беверли-Хиллз.

Личная жизнь Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые помолвились более 20 лет назад, а официально поженились 16 июля 2022 года. Однако уже 20 августа 2024 года стало известно о разводе пары.

По данным Верховного суда Лос-Анджелеса, Лопес подала документы без адвоката, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

