«Ленивый» способ похудения: учёные раскрыли секрет стройности в одном продукте

Учёные из Пенсильвании нашли способ похудеть без строгих диет и изнурительных тренировок. Их исследование показало, что острая пища может естественным образом снижать аппетит и помогать контролировать вес, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Getty/Tetra Images

Ход эксперимента

В исследовании участвовали 130 добровольцев. Им предлагали два вида обеда: говядину чили и курицу тикка масала — как в мягком, так и в остром варианте.

Наблюдения показали, что те, кто выбирал острые блюда, ели значительно медленнее. В результате общий объём съеденной пищи у них оказался меньше, чем у любителей мягких вкусов. Это напрямую повлияло на контроль веса.

Почему острая еда работает

Главную роль играет капсаицин — соединение, придающее перцу жгучесть. Он:

ускоряет метаболизм за счёт термогенеза,

помогает формировать здоровые привычки, так как процесс еды замедляется,

оказывает противовоспалительное действие,

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Важные ограничения

Несмотря на положительный эффект, острая пища подходит не всем. Людям с кислотным рефлюксом, воспалительными заболеваниями кишечника или целиакией врачи рекомендуют избегать продуктов с высоким содержанием капсаицина.

Итог

Добавление острых блюд в рацион может стать простым и «ленивым» способом контролировать вес без строгих ограничений. Однако использовать этот метод стоит с учётом индивидуальных особенностей организма.